Mehrere hundert Neu-Frankfurter sind am Dienstagabend zur Einbürgerungsfeier in die Frankfurter Paulskirche gekommen. Carolin-Christin Czichowski und Heike Lyding waren dabei - und wollten von den Neu-Frankfurtern wissen, warum sie sich in der Stadt wohlfühlen.

Glück im Schrebergarten

Max Schultz (68) ist 1971 aus Brasilien gekommen. 20 Jahre war er damals alt. „Aber ursprünglich kommt meine Familie aus Deutschland. Als Achtjährige ist meine Mutter mit ihrer Familie nach Brasilien ausgewandert.“ Den Weg nach Deutschland fand der 68-Jährige durch die Arbeit für die Henninger Brauerei: „Da war ich bis zu meiner Rente 2013. Es gefällt mir hier in Frankfurt. Meine Familie ist hier, meine Freunde, und wir haben einen Schrebergarten.“

"Es sind alle sehr nett zu mir"

Ayesha Khan (38) lebt seit sechs Jahren in Frankfurt und wurde im September 2017 schließlich eingebürgert. „Ich komme aus Pakistan“, sagt die 38-Jährige, „mein Mann wurde schon 1998 eingebürgert.“ An Frankfurt gefällt ihr besonders das Wetter: „In Pakistan ist es so heiß, aber in Frankfurt finde ich es schön. Auch die Kultur und die Menschen gefallen mir. Es sind alle sehr nett zu mir.“ Und das Beste: „Man kann in Frankfurt super shoppen gehen.“

Narrisch auf Frankfurt

Stanislav und Anica Mihetec aus Kroatien.

Anica (71) und Stanislav Mihetec (77) kamen vor 50 Jahren aus Kroatien nach Frankfurt. „35 Jahre lang haben wir einen Friseursalon in Eckenheim geführt“, sagt Anica Mihetec. „Es ist alles reibungslos verlaufen für uns. Wir sind hier daheim.“ Das Paar ist aktiv im Karnevalverein Fidele Eckenheimer und engagiert sich auch sonst ehrenamtlich. „Unser Sohn und unsere Enkelin sind hier geboren. Wir lassen auf dieses Land und auf Frankfurt nichts kommen.“

"Beste Stadt der Welt"

Maria Odete (62) aus Portugal.

Maria Odete Simones (62) kommt ursprünglich aus Portugal und lebt seit 1973 in Frankfurt. „Frankfurt ist die beste Stadt der Welt“, sagt sie. „Die Menschen sind nett und freundlich, ich bin hier zu Hause.“ Mittlerweile kann sie sich nicht mehr vorstellen, woanders zu wohnen. „Auch meine Tochter lebt in Deutschland, und ich werde am Wochenende sogar Großmutter einer Enkelin“, freut sie sich. Eingebürgert wurde Maria Odete Simones am 28. Februar 2017.

Familie gründen

Angeliya Angelova (38) hat in Deutschland schon viele andere Städte gesehen. „Aber Frankfurt hat mir am besten gefallen“, erklärt sie. Vor etwa zehn Jahren kam die heute 38-Jährige aus Bulgarien nach Deutschland, hat ihre Ausbildung als Gebäudereinigerin gemacht. „Jetzt arbeite ich als Gebäudereinigermeisterin“, sagt sie. Und: „Auch mein Freund wohnt hier. Ich möchte in Frankfurt bleiben und hier eine Familie gründen.“

Auf der ganzen Welt rumgekommen

Jens, Oscar und Paula Förster aus Brasilien.

Paula Foerster (35) ist mit ihrem Mann Jens (40) und dem gemeinsamen Sohn Oscar (4) in die Paulskirche gekommen. „Wir haben hier in Frankfurt Anschluss gefunden“, sagt sie. Vor kurzem kam die junge Familie hierher, Hoteldirektor Jens Foerster hat am Flughafen das „Hyatt Place“ eröffnet. „Davor haben wir schon an vielen Orten gelebt.“ Den Pass ihres Heimatlandes Brasilien will Paula behalten. „Mein Bruder lebt dort, und mein Sohn hat auch beide Pässe.“