Ja oder Nein: Wir haben Türken in Frankfurt zum Referendum befragt

Dieses Referendum kommt in letzter Zeit auch oft in meinem Freundeskreis auf – doch jeder hat seine eigene Meinung und wir lassen uns untereinander davon nicht spalten. Das Referendum und das Präsidentialsystem sind das beste für die Türkei. Mich beeindruckt es, was die AKP in den letzten 15, 16 Jahren für die Türkei geleistet hat und wie sie das Land voran brachte. Die heutige Türkei ist nicht mehr mit ihrem alten Zustand vor der AKP zu vergleichen. Ich finde die Entwicklung der Türkei super. Solange Recep Tayyip Erdogan das Land regiert, kann das Land nur aufsteigen.Damit sich einige Sachen in der Türkei einrenken können befürworte ich das Referendum. Die Türkei ist sehr gespalten. Mit einem Präsidentialsystem werden alle diese unterschiedlichen Meinungen an einem Punkt zusammentreffen und unter einen Hut gebracht. Ich stimme mit “Ja”, weil die Türkei sich mit Erdogan weiterentwickelt hat. Ich kenne die Situationen der Krankenhäuser und Ämter in der Vergangenheit. Heute kommen die Menschen in den Behörden mehr zur Geltung und sie werden wertgeschätzt – früher war es nicht der Fall. Ich sehe die Entwicklung in der Türkei, und dass die Lebensqualität der dort lebenden Menschen gestiegen ist. Die Abstimmung des Referendums mit einem “Ja” wird dem Land eine gewisse Ordnung verschaffen; mit einem “Nein” würde Chaos ausbrechen.