„Wir müssen uns Zeit lassen“

Frau Hartwig, der Schock war groß, als im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass eine Sanierung der Städtischen Bühnen rund 900 Millionen Euro kosten soll. Hat sich auch Ihr Schock mittlerweile gelegt?

INA HARTWIG: Die Zahl ist nach wie vor sehr hoch. Inzwischen haben wir uns aber umgeschaut in anderen Städten und Vergleichszahlen eingeholt. Insofern hat der Schock noch mal eine Relativierung bekommen.

Wie meinen Sie das?

HARTWIG: Ich war beispielsweise in Berlin und habe mir dort die sanierte Staatsoper angeschaut. Die Sanierung dort hat alles in allem 450 Millionen Euro gekostet – inklusive eines unterirdischen Neubaus und der Ertüchtigung der Probebühnen und Werkstätten. Das war ein Riesenprojekt. Die Staatsoper hat aber auch nur die Hälfte der Fläche wie unsere Städtischen Bühnen und dabei handelt es sich eben auch nur um ein Haus.

In der Zwischenzeit gab gemeinsam mit dem Deutschen Architekturmuseum die Ausstellung „Große Oper – viel Theater“, die aufgezeigt hat, wie andere europäische Städte mit der Sanierung ihrer Häuser umgegangen sind. Parallel dazu gab es eine Diskussionsreihe mit renommierten Experten. Was haben Sie daraus gelernt?

HARTWIG: Wir können jetzt unsere Herausforderungen zu den Erfahrungen anderer Städte ins Verhältnis setzen. Wir sind absolut gewillt, von den Erfahrungen der anderen zu profitieren.

Was sind denn die speziellen Herausforderungen in Frankfurt?

HARTWIG: Die aus den 1960er Jahren stammende Theaterdoppelanlage am Willy-Brandt-Platz ist im nationalen Vergleich extrem groß. Solch eine riesige Bühnenanlage gibt es tatsächlich nur hier, dazu liegt sie auch noch mitten in der Innenstadt. Das heißt: Um die Städtischen Bühnen herum gibt es nur wenig Platz. Das beeinflusst natürlich den Bauprozess. Eine Baustelle an dieser zentralen Stelle hat enorme Auswirkungen – nicht nur auf den Theaterbetrieb und für das Publikum, sondern beispielsweise auch auf den Verkehr. Das Alltagsleben wird betroffen sein. Zudem haben wir hier zwei Bühnen nebeneinander. In den anderen Städten wurde immer nur ein Haus, das Theater oder die Oper, saniert oder neugebaut.

Wie lautet Ihr Fazit?

HARTWIG: Die Fachleute raten dazu, dass wir uns Zeit lassen, dass wir alles ganz genau planen, um dann aber schnell bauen zu können. Denn alle sind sich darüber einig: Alles, was vorschnell entschieden wird, führt im Nachhinein zu Kostensteigerungen und Problemen. Von daher sehen wir uns bestätigt, dass wir auf einem guten Weg sind.

Der wäre?

HARTWIG: Die Summe von 900 Millionen Euro ist wirklich hoch. Deshalb kam nach der Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie sofort der politische Wille auf, diese Zahl noch einmal zu überprüfen. Dabei kam die Idee auf, dass man möglicherweise mit einer Teilauslagerung des Betriebs, also der Probebühnen und Werkstätten an eine andere Stelle, Geld einsparen kann.

Die Koalition aus CDU, SPD und Grünen hat diese Idee in einem Antrag formuliert. Der Magistrat soll prüfen lassen, ob das möglich ist.

HARTWIG: Richtig. Und um dies prüfen zu können, habe ich jetzt eine Projektgruppe auf den Weg gebracht. Sie wird diese Idee genau und nachvollziehbar prüfen. Denn bevor wir eine Grundsatzentscheidung treffen, müssen wir in Erfahrung bringen, ob auch eine Sanierung im Bestandsschutz, also im kleineren Maßstab, möglich und kostengünstiger ist. Sprich: Wir wollen schauen, ob wir das Gebäude gar nicht erweitern müssen, sondern ob es reicht, etwa die Werkstätten auszulagern, und was dies für den Betriebsablauf der Häuser bedeuten würde. Das müssen aber die Experten herausfinden. Wir brauchen eine Projektgruppe, die aus Vertretern des Kulturdezernats inklusive Städtische Bühnen, des Dezernats für Bau und Immobilien und des Planungsdezernats besteht und die sich zu 100 Prozent auf diese Arbeit konzentrieren kann.

Wann nimmt die Projektgruppe ihre Arbeit auf? Wann ist mit ersten Ergebnissen zu rechnen?

HARTWIG: Die Projektgruppe soll zeitnah ihre Arbeit aufnehmen können. Da sie mit voller Manpower arbeiten wird, hoffe ich, dass zügig eine nachvollziehbare Entscheidungsvorlage erarbeitet werden kann. Da ist aber Sorgfalt gefragt.

Ist noch in diesem Jahr mit einer Entscheidung, wie es mit den Städtischen Bühnen weitergeht, zu rechnen?

HARTWIG: Wir können uns erst entscheiden, wenn wir durchgerechnet haben, ob eine Sanierung im Bestandsschutz überhaupt funktioniert. Ich bringe den Prozess auf den Weg und wünsche mir eine zügige Erarbeitung der Grundlage für eine Entscheidung.

Aber Sie präferieren die Sanierung?

HARTWIG: Ich möchte wissen, ob eine Sanierung im Bestandsschutz möglich ist. Wenn diese Frage beantwortet ist, können wir eine Grundsatzentscheidung treffen. Eines kann ich an dieser Stelle aber schon sagen: Eine Sanierung im großen Stil mit Erweiterungsbau halte ich für nicht sinnvoll.

Warum?

HARTWIG: Da gibt es zu viele Unwägbarkeiten, und die Bauzeit dauert viel zu lange. Davon ist abzuraten.

Denken Sie denn, dass an der Kostenschraube noch gedreht werden kann?

HARTWIG: Da habe ich Hoffnung.