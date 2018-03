Fotowettbewerb: Wir suchen die schönsten Luminale-Fotos unserer Leser!

1.729 Einsendungen in 2014, knapp über 2000 Bilder in 2016 – und wie viele werden es 2018? Denn natürlich wird der Luminale-Fotowettbewerb auch in diesem Jahr wieder statt finden.

Vom 18. bis 23. März heißt es für alle Hobby- und Profifotografen: Kamera einpacken, nach Frankfurt und Offenbach aufbrechen und Schnappschüsse von den fantastischen Lichtinstallationen machen. In den sechs Tagen verwandeln sich die beiden Städte am Main in ein bezauberndes Meer aus Licht und Farben und bieten Künstlern aus aller Welt eine tolle Plattform für ihre Arbeiten.

Fotowettbewerb Das beste Foto der Luminale 2016 Mehr als 2000 Leser haben sich am Luminale-Fotowettbewerb dieser Zeitung beteiligt. Unter den Einsendungen hat die hochkarätige Jury nun die vier schönsten Bilder ausgewählt. clearing

Eins ist sicher: An guten Motiven mangelt es nicht. Bei der neunten Luminale sind bereits 140 Licht-Ereignisse angemeldet. Ob in Showrooms, Galerien, Museen, Kirchen, Bahnhöfen, Parkanlagen oder auch dem Römer – innovative Lichtprojekte finden sich überall. Das aktuelle Programmheft können Sie auf folgender Website herunterladen einsehen: Luminale-Programm

Von Sonntag, dem 18. März bis einschließlich Samstag, dem 24. März geht unser Wettbewerb, bei dem Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bis zu fünf Ihrer besten Besten hochladen können. Annahmeschluss der Fotos ist am 25. März (Sonntag) um 23.59 Uhr.

Im April wählt die Jury, bestehend aus Vertretern der Veranstalter, der Stadt Frankfurt und dieser Zeitung, die drei besten Bilder aus und kürt die Gewinner. Die dürfen sich auf attraktive Preise freuen: Der Erstplatzierte erhält 1.500 Euro, der Zweitplatzierte 1.000 Euro und der Drittplatzierte 500 Euro.

Wenn das kein Grund zum Mitmachen ist!

Außerdem werden alle eingesendeten Fotos auf der Website dieser Zeitung in Bilderstrecken gezeigt und die Siegerbilder hier präsentiert.

Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.