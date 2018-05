7.25 Uhr, Innenstadt

Die Frau liegt auf dem Rücken und schreit. Ihre Hose ist heruntergerutscht. Es riecht nach Kot und Urin. Ein Anwohner hat sie am Morgen gefunden, in einem Hauseingang am Rathenauplatz. Wie lange sie dort schon liegt, ist unklar.

Faye Wollny und Michael Knob halten mit dem Rettungswagen wenige Meter vor dem Hauseingang. Die beiden Rettungsassistenten wissen nicht, was sie erwartet – in der Alarmierung war lediglich von einer „hilflosen Person am Rathenauplatz“ die Rede. Sie steigen aus, greifen nach ihren Rucksäcken und eilen zu der schreienden Frau.

Bild-Zoom Michael Knob und Faye Wollny behandeln eine Frau am Rathenauplatz. Foto: Christophe Braun

Michael Knob geht in die Hocke. „Können Sie mich hören?“, fragt er. „Was fehlt Ihnen?“

Die Frau schaut ihn an. Dreht den Kopf zur Seite. Stöhnt.

„Pain!“, sagt sie und deutet auf ihren Unterleib. „Pain!“

Faye Wollny legt ihr eine Hand auf ihre Hüfte. „Hier?“, fragt sie und fährt über den Unterleib. Die Frau macht eine Grimasse.

Wollny nickt ihrem Kollegen kurz zu, läuft zum Wagen zurück und holt die Trage. Michael Knob breitet eine Rettungsdecke über die Frau.

„It’s alright“, sagt Michael Knob. „We will now bring you to a hospital. It’s alright.”

Bild-Zoom Faye Wollny und Michael Knob behandeln eine hilflose Frau. Foto: Christophe Braun

Diesen Job muss man wollen

Wollny und Knob sind Rettungsassistenten beim Arbeiter-Samariter-Bund in Frankfurt. Sie gewährleisten die Erstversorgung und den Transport kranker und verletzter Menschen. Sie arbeiten in 11- oder 13-Stunden-Schichten, tags und nachts, an Sonn- und Feiertagen.

Die Mitarbeiter der Rettungsdienste helfen Junkies im Bahnhofsviertel und Rentnern im Westend. Sie helfen Kindern, die asthmatische Anfälle haben, und Diabetikern, denen Insulin fehlt. Sie tragen schwerkranke Alte steile Treppenhäuser hinunter und behandeln Kinder, die vom Klettergerüst gefallen sind. Immer wieder werden sie auch zu Einsätzen gerufen, bei denen es nichts mehr zu tun gibt. Bei denen sie nur noch da sein und die Hand sterbender Menschen halten können, bis es vorüber ist.

"Das ist kein Beruf, den man einfach nur fürs Geldverdienen macht", sagt Michael Knob. "Die meisten Leute im Rettungsdienst sind Überzeugungstäter. Die machen das, weil es ihnen wichtig ist."

Bild-Zoom Michael Knob prüft den Puls einer Patientin. Foto: Christophe Braun

9.36 Uhr, Ostend

Der Radfahrer hockt an der Hauswand und hält sein Bein fest. Sein Ellbogen ist aufgekratzt, am Schienbein klafft eine Wunde, das Knie ist geschwollen. Sein Rad lehnt an der Hauswand. Auf der Straße steht das Auto, das ihn angefahren hat, dahinter eine Polizeistreife.

„Wo haben Sie Schmerzen?“, fragt Wollny.

Der Radfahrer lächelt gequält. „Am Knie. Am Ellbogen. Am Schienbein. Am Fuß“, sagt er.

Wollny nickt und tastet die Beine des Mannes ab. Keine Brüche. „Sie haben Glück gehabt“, sagt sie.

„Bringen Sie mich unbedingt in die Berufsgenossenschaftliche“, sagt er Mann. „Ich kenne mich aus, ich will mein Knie weiter benutzen können!“

Wollny nickt. „Wir sehen, was wir machen können“, sagt sie.

Bild-Zoom Faye Wollny am Steuer des Rettungswagens. Foto: Christophe Braun

Mehr als 100.000 Einsätze im Jahr

In Frankfurt sind jederzeit dutzende Rettungs- und Krankenwagen unterwegs. Insgesamt kommen die Rettungsdienste jedes Jahr auf weit über 100.000 Einsätze in der Stadt.

Geht ein Notruf ein, müssen die Mitarbeiter binnen 90 Sekunden unterwegs sein. Spätestens nach zehn Minuten sollen sie am Einsatzort eintreffen.

Die Mitarbeiter der Rettungsdienste müssen jederzeit wissen, was die Merkmale eines Herzinfarkts sind, wie ein bewusstloser Mensch beatmet wird oder was zu tun ist, wenn ein Baby einen Fremdkörper verschluckt hat. Klar ist das stressig, sagen Wollny und Knob. Aber: „Es ist ein verdammt gutes Gefühl, jemandem helfen zu können.“

Bild-Zoom Faye Wollny sitzt auf dem Trittbrett eines Rettungswagens und trinkt Kaffee. Foto: Christophe Braun

Ist die Situation unklar, bringen sie ihre Patienten in die Notaufnahme eines Krankenhauses. De facto ist die Situation fast immer unklar. Schließlich können in der Kürze der Zeit keine umfangreichen Untersuchungen durchgeführt werden – im Gegenteil.

„Wir machen hier Hochgeschwindigkeits-Detektivarbeit“, sagt Faye Wollny. „Wir wissen meistens nicht, was der Patient hat. Wir haben nur Indizien – und oft nur wenige.“

Ärgerlich sind Fälle, in denen der Rettungsdienst missbraucht wird. „Es gibt Leute, die rufen den Rettungswagen einfach, weil sie wissen, dass sie dann in der Notaufnahme sofort drankommen“, sagt Michael Knob.

Seine Kollegin erzählt von einem Einsatz, bei dem eine Frau am Telefon von akuten Lähmungen ihrer Beine berichtete. „Als wir dann bei ihr waren, wollte sie davon nichts mehr wissen. Stattdessen hat sie uns gebeten, einen sieben Jahre alten Pickel auf ihrem Rücken aufzumachen.“

Bild-Zoom Michael Knob behandelt eine Patientin im Rettungswagen. Foto: Christophe Braun

13.04 Uhr, Innenstadt

„Wie lange rauchst Du schon?“, fragt Faye Wollny. Das Mädchen auf der Trage denkt kurz nach. „Bestimmt ein Jahr!“, sagt sie.

„Schau mal hier, auf das Gerät. Die Zahl da, das ist Dein Lungenvolumen. Das ist jetzt bei 96 Prozent. Siehst Du das? Eigentlich müsste da eine 100 stehen, in Deinem Alter. Das bedeutet, dass Du in einem Jahr schon vier Prozent Lungenvolumen verloren hast. Wegen der Zigaretten.“

Das Mädchen schweigt und schaut an die Decke des Rettungswagens. Ihre Freundinnen haben den Notruf abgesetzt, vor 15 Minuten. Weil sie über stechende Schmerzen in der Brust und Atemnot klagte.

Bild-Zoom Michael Knob unterhält sich im Rettungswagen mit einer Patientin. Foto: Christophe Braun

Die Rettungsassistenten merken schnell, dass der 16-Jährigen eigentlich nicht viel fehlt. Sie hat die Schule geschwänzt, sie hat Ärger zuhause – und dem will sie entgehen. Wollny und Knob denken nicht daran, mitzuspielen.

„Wir haben ihr ein dutzend Fragen gestellt – total absurde Fragen nach Symptomen, die gar nicht zusammenpassen – und sie hat immer zu allem Ja gesagt. Da wussten wir, dass sie uns was vormacht", sagt Wollny.

Ganz leicht kommt die 16-Jährige nicht aus der Nummer heraus: Weil die Rettungsassistenten die Ursache ihrer – möglichen – Schmerzen nicht endgültig lokalisieren können, bringen sie das Mädchen ins Clementinenhospital. Und erklären dem Arzt kurz, was sie herausgefunden haben.

Als sie das Behandlungszimmer verlassen, hören sie noch, wie der Arzt das Mädchen auffordert, seine Mutter anzurufen. "Das musst Du jetzt machen", sagt er. "Du bist selbst verantwortlich für das, was Du anstellst."

Die beiden Rettungsassistenten grinsen einander an. „So ein bisschen Erziehungsarbeit gehört halt auch zum Job“, sagt Faye Wollny.

Bild-Zoom Michael Knob und Faye Wollny bringen eine Patientin in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Christophe Braun

Pistole am Kopf

Immer öfter werden Retter selbst zu Opfern – weil Patienten schimpfen, spucken, schlagen und beißen. Vor allem betrunkene Jugendliche ticken immer wieder aus. Oder demente Menschen, die nicht verstehen, was gerade passiert.

Ihren schlimmsten Einsatz hat Wollny in einer Nacht im Bahnhofsviertel erlebt. Ein Junkie war nach einer Überdosis kollabiert, lag krampfend auf dem Bürgersteig. Wollny beatmete den Mann, während ihr Kollege ins Haus eilte.

„In dem Moment hält eine Limousine neben mir“, erzählt sie. „Ein Mann steigt aus, kommt zu mir und sagt: Häschen, fahr‘ mal Deinen Transporter weg, ich will parken. Im ersten Moment weiß ich überhaupt nicht, was ich sagen soll. Dann antworte ich, das geht nicht, ich behandele hier gerade jemanden. Er dreht sich weg. Ich denke, okay, er hat’s geschnallt. Dann spüre ich die Pistole am Kopf.“

Der Mann drückt ihr den Lauf an die Schläfe. „Ich dachte, das war’s jetzt“, sagt Wollny.

War’s aber nicht: Die Freunde des Junkies waren ihre Rettung. „Auf einmal kamen lauter andere Junkies auf uns zu, mit gezückten Messern, und haben geschrien, lass' die Frau in Ruhe, die hilft unserem Freund! Diesmal hat er's geschnallt - er hat sich in seinen Wagen gesetzt und ist weggefahren. Von Junkies gerettet werden - das ist schon ziemlich geil - solche Sachen erlebst Du in keinem anderen Job."

Bild-Zoom Ein Rettungswagen steht vor der Notaufnahme des Bürgerhospitals. Foto: Christophe Braun