Immobilien: Wo Wohnen in Frankfurt Luxus ist

Zwei Luxusvillen für einen jeweils zweistelligen Millionenbetrag stehen im Moment in Frankfurt leer. Einen passenden Käufer zu finden, ist gar nicht so einfach – was aber nur selten am Preis liegt.

Im Speisesaal eine meterlange Tafel, im Bad goldene Wasserhähne, Kamin- und Herrenzimmer mit edlen Marmorkaminen, Fitnessraum, eigenes Kino und neun Schlafzimmer inmitten eines riesigen Parks: Im Diplomatenviertel könnten Betuchte seit einiger Zeit eine Art Nouveau-Villa kaufen – für 18 Millionen Euro.

Wer es noch ein bisschen größer will – die Villa hat schließlich nur 1800 Quadratmeter Wohnfläche – kann nach Sachsenhausen ausweichen: Hier warten zwischen prominenten Nachbarn 35 Zimmer auf einen Bewohner, der sein Haus durch ein neoklassizistisches Säulenportal betreten würde, bevor er sich im Lesezimmer oder im Flügelsaal niederlässt – oder sich doch lieber im Dampfbad des Wellness-Pavillons mitten im englischen Landschaftspark erholt.

Handverlesene Unikate

Normal sind solche Villen nicht einmal für Daniel Ritter, geschäftsführenden Gesellschafter der Maklerfirma von Poll Immobilien, die sich auf die Vermittlung hochwertiger Wohnimmobilien spezialisiert hat. „Es gibt in Frankfurt nur ganz wenige Immobilien, die überhaupt in den achtstelligen Bereich gehen, das sind alles handverlesene Unikate.“

Würden sie verkauft, dann in der Regel nicht aus wirtschaftlicher Not. „Oft hat sich der Lebensmittelpunkt der Verkäufer verlagert, meist schon vor einer Weile, aber sie wollten sich nicht von der Immobilie trennen“, sagt Ritter. Irgendwann stellten die Eigentümer dann aber doch fest, dass es wirtschaftlicher wäre, das Haus loszuwerden – zumal durch das Personal hohe laufende Kosten entstünden. Und die Eigentümer meist noch mehrere andere Immobilien besäßen.

Auch der Kreis derjenigen, die sich eine solch teure Villa leisten können und wollen, sei beschränkt: Deutsche Käufer seien seltener, wenn sie nicht gerade eine Immobilie für Repräsentationszwecke oder eine Stiftung suchten, wollten sie nach außen hin bescheidener auftreten. „Die ganz großen Häuser finden oft auch internationale Käufer“, sagt Ritter. Doch auch unter ihnen sei die Zahl der Interessenten überschaubar: „Wären wir in London oder New York, wäre eine solche Villa womöglich schneller verkauft, weil Käufer solche Domizile als Kapitalanlage oder zweiten Wohnsitz sehen. Im Vergleich zu solchen internationalen Metropolen wird es hier schwieriger.“

Teuerste Wohnung kostet 5,6 Millionen Euro Villen für zweistellige Millionenbeträge sind in Frankfurt die Ausnahme. Häuser und Wohnungen, die teurer als eine Million Euro sind, vermittelt von Poll Immobilien hingegen häufiger: 186 im clearing

Wenn Deutschland, bevorzugten Käufer aus dem Mittleren Osten und Asiaten eher die Region rund um München. Russen kauften gerne in Berlin und Baden-Baden, Amerikaner seit einigen Jahren lieber in Italien. Begehrt seien aber vor allem Städte mit guten englischsprachigen Universitäten: Weil die Kinder während des Studiums in der Immobilie wohnen könnten, habe der Käufer zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.

Auch Promis interessiert

Für die beiden Villen habe er bisher jeweils rund 15 Interessenten gehabt, die meisten aus Politik und Wirtschaft, einige mit bekannten Namen, die er natürlich nicht nennen dürfe. Dass bisher noch kein Deal zustande gekommen sei, habe mehrere Gründe. Erstens sollten Käufer und Haus genau zueinander passen: „Solche Immobilien sind in erstklassigem Zustand, man kauft ein fertiges Produkt. Das muss mit den Wünschen des Interessenten so gut wie möglich übereinstimmen“, sagt Ritter. Zweitens gingen manchmal die Preisvorstellungen auseinander. „Gerade weil der Verkaufsgrund nicht die wirtschaftliche Not ist, behalten die Verkäufer das Objekt lieber, als dass sie von ihren Vorstellungen abweichen.“ Und manchmal sei der potenzielle Käufer auch einfach nicht vertrauenswürdig. „Wir nehmen das Geldwäschegesetz sehr ernst“, sagt Ritter. Wenn der Käufer nicht eindeutig belegen kann, woher das Geld kommt, geht nichts.

Bevor es zum Vertragsabschluss kommt, vergeht bei solch hochpreisigen Häusern aber sehr viel Zeit. Zunächst werde viel vorbesprochen, erst, wenn sicher sei, dass Interesse besteht, werde ein Besichtigungstermin vereinbart: Nicht nur, dass die Verkäufer beider Frankfurter Häuser mittlerweile im Ausland leben. Je nach Kunde müssen die Besichtigungen auch unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Oft sei der Käufer auch erst beim zweiten Termin dabei. Vorher entschieden Berater, Sachverständige, Sicherheitsbeauftragte oder die Familie, ob sich dessen Kommen lohne. „Käufer einer solchen Immobilie haben in der Regel selbst nicht viel Zeit.“

Die Einrichtung in solchen Villen ist im Kaufpreis noch nicht enthalten. „In der Regel wird sie angeboten, man muss sie aber nicht nehmen“, sagt Ritter. Ob die künftigen Käufer die lange Tafel, Hunderte Bücher oder die goldenen Wasserhähne mit erwerben, bleibt also ganz ihrem Geschmack überlassen. Denn um den Geldbeutel geht es hier schon lange nicht mehr.