Womit ließe sich besser der Frühling einläuten, als mit einer Kugel Eis, oder zwei, vielleicht auch drei? Doch welche Eisdielen haben schon offen? Wir haben uns mal etwas umgesehen und dabei erfragt, wie teuer eine Kugel Eis in diesem Jahr ist.

Klicken Sie auf die Icons, um den Kugelpreis der jeweiligen Eisdiele in Ihrer Nähe zu erfahren.

Die Karte ist sicher nicht vollständig und wie uns bespielsweise ein Mitarbeiter der Eismanufaktur "The Cooking Ape" in Sachsenhausen erzählte, eröffnen sie spontan, sobald genug Menschen draußen flanieren - es könnten also schon bald deutlich mehr Eisdielen offen haben, als die Karte zeigt.

