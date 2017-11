Er ist eine feste Institution: der bundesweite Vorlesetag am dritten Freitag im November. Auch in Frankfurt wird wieder vorgelesen, im gesamten Stadtgebiet. Neben Kindertagesstätten, Büchereien und anderen Einrichtungen gibt es in diesem Jahr eine Premiere: Erstmalig beteiligt sich auch die Deutsche Börse.

Es ist ein Lesefest für kleine und große Bücherwürmer, die einmal nicht selbst zum Buch greifen, sondern sich lieber zurücklehnen und den Geschichten lauschen wollen. Genau darauf zielt der seit 2004 an jedem dritten Freitag im November stattfindende bundesweite Vorlesetag ab, heute ist es wieder soweit. Bundesweit beteiligen sich daran rund 170 000 Vorleser, die zeigen, wie wichtig und schön Vorlesen ist. „Denn Vorlesen braucht Vorbilder, die Lesefreude vermitteln, Lesekompetenz fördern und sich für mehr Bildung in Deutschland einsetzen“, sagen „Die Zeit“, „Stiftung Lesen“ und die „Deutsche Bahn Stiftung“, die das Event vor über zehn Jahren initiiert haben.

In Frankfurt erstmalig mit dabei ist in diesem Jahr die Frankfurter Börse, die im Börsensaal, Börsenplatz 4, drei Lesungen aus dem Buch „Marktplatz der Tiere“ anbietet. In dem Pixi-Buch wird das Grundprinzip eines Marktplatzes sowie Solidarität und Vorsorge thematisiert. Es richtet sich an Kinder von drei bis sechs Jahren. Die Vorleser sind bekannte Börsenmoderatoren, die täglich aus dem Frankfurter Handelssaal berichten. Während sich die ersten beiden Lesungen an Kinder aus Frankfurter Betreuungseinrichtungen richten, ist die Lesung um 14.30 Uhr öffentlich zugänglich.

Aber nicht nur an der Frankfurter Börse wird gelesen, an vielen Orten im Frankfurter Stadtgebiet kann heute den ganzen Tag über spannenden Geschichten gelauscht werden. Aufgelistet sind die öffentlichen Veranstaltungen im Internet unter www.vorlesetag.de, einige davon haben wir aufgelistet:

Die Awo-Kindertagesstätte Europagarten , Hattersheimer Straße 21, wird bereits ab 8.30 Uhr zur Vorlesebühne des Landtagsabgeordneten Turgut Yüksel (SPD).

Im Goethe-Haus , Großer Hirschgraben 25–35, liest Schauspielerin Pirkko Cremer Märchen der Brüder Grimm. Los geht es um 11 Uhr.

In der Grundschule „Am Erlenbach“ , Im Feldchen 36, ist es seit zehn Jahren Tradition, dass die Eltern im November zum Buch greifen und ihren Kindern vorlesen. So auch in diesem Jahr; los geht es um 11.40 Uhr.

Die Buchhandlung „Schmitt & Hahn“ im Hauptbahnhof beteiligt sich auch am bundesweiten Vorlesetag. Ab 14 Uhr wird aus Otfried Preußlers „Die kleine Hexe“ vorgelesen.

In der Alten Nikolaikirche , Römerberg 11, liest Christof M. Fleischer, Mitarbeiter der Frankfurter Oper, ab 15 Uhr vor.

In der Buchhandlung „Tatzelwurm “, Glauburgstraße 32, liest ab 15 Uhr Sophia Rak vor.

Auf dem Abenteuerspielplatz Günthersburg , Wetteraustraße 41, greift Mitarbeiter Holger Wiegel ab 16 Uhr zum Buch.

Die Buchhandlung „Bergen erlesen“ und der Verein „Anders Leben – Anders Wohnen“ , Leuchte 35 a, nehmen gemeinsam am Vorlesetag teil. Gelesen wird dort ab 16.30 Uhr.

Das Kinder- und Familienzentrum „Am Bügel“ , Ben-Gurion-Ring 39, ist auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Um 17 Uhr beginnt die Lesung, anschließend wird gebastelt.

(jdi)