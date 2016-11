Straße ändert ihren Charakter: Wohnen an der Hanauer

Fast alle großen Bauprojekte, die derzeit an der westlichen Hanauer Landstraße realisiert oder geplant werden, sollen Wohnraum schaffen. Meist sind es teure Miet- oder Eigentumswohnungen – das Ostend wird chic. „In den nächsten beiden Jahren werden rund 2000 Wohnungen hier entstehen“, schätzt Ralph Haerdt von der Interessengemeinschaft Hanauer Landstraße.

Seit Jahren erfährt das Viertel die Aufwertung. Zum Beispiel ist das Mayfarth-Quartier in der Mayfarthstraße entstanden, wo ein Quadratmeter Mietwohnung monatlich 14,70 Euro kostet. Bestehende Siedlungen wurden nachverdichtet. Seit 20 Jahren kommen auch Künstler und Kreative an die Hanauer. Doch wer die Straße entlang fährt, sieht weiterhin auch Gewerbeflächen und Autohäuser. Die Hanauer soll auch Automeile und Industriequartier bleiben. Der Osthafen hat Bestandsschutz, verhindert Wohnungsbau in der Nähe. Im „Lindley-Quartier“ (siehe unten) wurde gestern Richtfest gefeiert. Wohnen wird man dort nicht können – wegen der Betriebe im Hafen ist es zu laut. Doch die Bauherren erwarten 1800 neue Arbeitsplätze.

(tjs)

Quartier East

Quartier East

70 Eigentumswohnungen in drei Gebäuden entstehen im Quartier East in der Windeckstraße. Das architektonisch an der Großmarkthalle ausgerichtete Ensemble hat 3000 Quadratmeter Wohnfläche, kostet 17,6 Millionen Euro und soll 2018 fertig sein. Bauherr: Kolb und Partner.

Lindley-Quartier

An der Lindleystraße baut Lang & Cie. neun Gebäude. Sechs davon sind in Bau, das siebte steht vor der Genehmigung. Ein Autohaus, zwei Hotels, eine Schule, eine Personalagentur und eine Stiftung lassen sich südlich der Hanauer nieder. Lang&Cie. investiert 200 Millionen Euro.

Schwedler-Carré

Auf 40 000 Quadratmetern ehemaligen Bahngeländes baut Investor Max Baum ein Quartier mit 85 100 Quadratmetern Mietfläche. 400 Wohnungen entstehen hier, eine Kindertagesstätte; schon entstanden sind Einzelhandel und Büroflächen. Die Mietwohnungen sollen schon im kommenden Jahr bezogen werden können. Investitionssumme: 110 Millionen Euro.

Happ-Straße

In der Ferdinand-Happ-Straße baut die Mainterra GmbH ein Hotel mit 315 Zimmern für 50 Millionen Euro. Auf dem Nachbargrundstück gammelten bis vor kurzem Veranstaltungszelte. Die wurden jetzt abgebaut, weil die Mainterra auf dem Areal 150 Wohnungen plant.

Honsell-Dreieck

Das „Hafenpark Quartier“ soll bis 2019 entwickelt sein. Noch läuft die Planungsphase. Klar ist: Auf dem gut 110 000 Quadratmeter großen Gelände werden 350 Eigentumswohnungen an der Mayfahrtstraße und 350 Mietwohnungen nördlich davon sowie an der Honsellstraße gebaut. Der Eigentümer L+B plant auch ein Hotel, ein Boardinghaus und Einzelhandel.