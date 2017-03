Bauprojekte auf dem früheren Areal der Deutschen Bank: Wohnen in der Skyline: Neue Hochhäuser in der City geplant

Bilderstrecke Ein Traum: Wohnen mitten in der Skyline

Wohnen mitten in der Skyline: Das soll in einigen Jahren auf dem früheren Areal der Deutschen Bank in der Innenstadt möglich sein. Zwischen der Großen Gallusstraße und der Junghofstraße entstehen im Projekt „Four“ vier Hochhäuser mit rund 600 Wohnungen, zwei Hotels, mehr als 100.000 Quadratmeter Büros sowie bis zu 50 Läden und Gastronomie.

Der Amsterdamer Architekt Ben van Berkel, der sich mit seinem Büro „UN Studio“ in einem Architektenwettbewerb durchgesetzt hat, hat als besonderen Clou öffentlich zugängliche Gärten auf dem Dach der fünf- bis siebenstöckigen Sockelbebauung vorgesehen. Ein weiterer Höhepunkt wird eine „Food Hall“ sein, in der rund 30 regionale Gastronomen ihre Spezialitäten anbieten. Der Frankfurter Projektentwickler Groß & Partner investiert rund eine Milliarde Euro in die größte Umstrukturierung in der Frankfurter City in den kommenden Jahren. Noch in diesem Jahr soll mit dem Abriss der Bestandsgebäude begonnen werden, im kommenden Jahr könnte der Neubau starten.



Entwickler Jürgen Groß rechnet mit einer Bauzeit von vier Jahren. Bis 2022, so der Plan, soll die Gesamtmaßnahme abgeschlossen sein. Die Entwürfe aus dem Architektenwettbewerb sind von Samstag an bis zum 18. März in dem ehemaligen Gebäude der Deutschen Bank in der Junghofstraße 11 ausgestellt. Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr.



(mu)