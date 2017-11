Neue Altstadt: Wohnen mit Blick auf den Dom

Es geht dem Ende zu. Vom kommenden April an werden die 35 Häuser auf dem Altstadt-Areal zwischen Dom und Römerberg bezogen, im Mai verschwinden die Bauzäune. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), einst Kritiker des Projekts, hat große Freude daran, das Ergebnis nach und nach vorzustellen. Stolz präsentierte er gestern zwei der insgesamt 65 Wohnungen. Sie sind bis auf wenige Ausnahmen verkauft – zu Preisen zwischen 5000 und 7000 Euro pro Quadratmeter. „Ich könnte mir das nicht leisten“, betont der Oberbürgermeister, der mit seiner Familie in Kalbach wohnt.

Dabei könnte er zu Fuß in den Römer gehen, und von einigen Wohnungen aus hätte er sogar einen direkten Blick auf seinen Arbeitsplatz. Am besten sieht man das Rathaus vom Haus Markt 40 aus, das passenderweise „Zu den drei Römern“ heißt. Im Erdgeschoss werden in einem Café künftig türkische und portugiesische Backwaren angeboten, darüber sind zwei Wohnungen.

Kaum ein rechter Winkel

Das Haus ist keine originalgetreue Rekonstruktion, aber viele Details erinnern an die Architektur früherer Jahre. Eine Wendeltreppe mit geschwungenem Holzgeländer führt nach oben in die 113 Quadratmeter große Maisonette-Wohnung. In einem Raum, in dem es wenig rechte Winkel gibt, blickt man durch altmodische Kastenfenster in Richtung Römer und Schirn. Parkettboden und Bäder entsprechen dem üblichen Neubaustandard. Nur einen Aufzug gibt es nicht – dafür war, anders als bei einigen Nachbarhäusern, kein Platz.

Anders wirkt das Haus „Schlegel“ (Markt 26), das weitgehend originalgetreu rekonstruiert wurde. Im obersten Geschoss ist dort ein überhoher Raum entstanden, der bis unter das Gewölbedach reicht. Auf den Dachboden, der ursprünglich dort war, hat man verzichtet. Richtung Osten hat man einen einmaligen Blick auf den Dom. Der Eigentümer, der das Haus von der städtischen Dom-Römer GmbH gekauft hat, wird hier selbst einziehen. Im Erdgeschoss wird das Apothekenmuseum aus Heidelberg eine historische Apotheke einrichten.

Gewerbeflächen vergeben

Auch für die übrigen rund 20 Läden und Lokale sind schon Betreiber in Aussicht. Ein Auswahlgremium mit Vertretern der Kommunalpolitik hat sich überwiegend für regionale Anbieter entschieden. Es wird zum Beispiel eine Kaffeerösterei, eine Metzgerei oder einen Juwelier geben. Der Zuschlag kann erst erteilt werden, wenn am nächsten Montag der Aufsichtsrat der Dom-Römer GmbH zugestimmt hat.

Außerhalb der Häuser wird derzeit vor allem an den Außenanlagen gearbeitet. Ein großer Teil des dunklen Basalt-Pflasters ist bereits verlegt, es wird mit großen Holzplatten vor Beschädigungen geschützt. Fertig ist bereits die Sandstein-Pergola, die den Höhenunterschied zwischen dem Schirn-Plateau und dem Krönungsweg kaschieren soll. Noch steht sie etwas nackt da, aber Dom-Römer-Geschäftsführer Michael Guntersdorf hat schon eine Idee, wie er sie verschönern könnte. Beim Lichtfestival „Luminale“ im kommenden März soll ein Schriftzug aus Leuchtbuchstaben mit einem Goethe-Zitat angebracht werden. „Das könnte dann auf Dauer dort bleiben“, schlägt Guntersdorf vor.

Die städtische Dom-Römer GmbH wird auch selbst in das neue Quartier ziehen, und zwar ins „Rote Haus“. Denn sie wird auch nach Abschluss der Bauarbeiten weiterbestehen. Zum einen muss sie das Projekt abrechnen, was sich bis 2021 hinziehen wird. Zum anderem wird sie auch für das Quartiersmanagement zuständig sein und unter anderem darauf achten, dass in die Läden keine unerwünschten Ketten einziehen.

Vor dem Bezug der Wohnungen und Läden im Frühjahr ist noch vor der Oberbürgermeisterwahl am 25. Februar eine vorzeitige Eröffnung der Altstadt geplant. Die große Feier für die Öffentlichkeit steigt dann im September.

