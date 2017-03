Neues Hochhaus auf dem alten Uni-Campus: Wohnungen – so teuer wie möglich

Drei Jahre ist es her, dass der alte AfE-Turm der Universität mit einem lauten Knall zusammensackte. Längst ist der Schutt beseitigt, seit einigen Wochen wird am Fundament für ein neues Hochhaus gearbeitet. In die untere Hälfte kommt ein Hotel, in den oberen Etagen werden exklusive Wohnungen vermietet oder verkauft. „One Forty West“ heißt das Projekt in Anspielung auf die Höhe von 140 Metern und die Lage am Rande des Westends. Es ist das erste große Neubauprojekt, das auf dem alten Universitäts-Campus entsteht. Projektentwickler Jürgen Groß ist überrascht, dass es so schnell vorangeht: „Ich dachte, es würde länger dauern, bis die Bagger rollen.“ In dem Hochhaus entstehe ein Drittel der Gesamtfläche des unter dem Namen „Kulturcampus“ firmierenden Geländes.

Bild-Zoom Schon an der Fassade sind die unterschiedlichen Nutzungen zu erkennen: In der unteren Hälfte Hotel, in der oberen Wohnungen. Simulation: Cyrus Moser

Kultur ist aber nicht vorgesehen in dem Turm, in dessen Nachbarschaft ebenfalls bis 2020 zwei bis zu 100 Meter hohe Bürogebäude errichtet werden. Die Mischung aus Hotel und Wohnungen in einem Hochhaus ist bisher einmalig in Frankfurt. „Es ist ein Produkt, das viele Vorteile bietet“, sagt Andreas Muschter von der Commerz Real AG, die das Gebäude in einen offenen Immobilienfonds einbringt. Die Bewohner könnten die Infrastruktur des Hotels mitnutzen. „Wenn Besuch kommt, dann übernachtet er eben im Hotel.“ Für beide Gebäudeteile gebe es aber eigene Eingangsbereiche.

In der Planung der vergangenen Monate sei das Hotel noch einmal größer geworden. Es erstreckt sich jetzt vom Erdgeschoss bis zum 23. Stock. 300 Zimmer waren ursprünglich vorgesehen, 430 in der Kategorie vier Sterne plus sind es nach aktuellem Stand. Den Investoren kommt das entgegen, sind damit doch schon mehr Etagen als bisher fest vermietet. Betreiber wird die spanische Hotelkette Meliá sein. Neben den Zimmern wird es einen Ballsaal für 600 Personen, neun Konferenzräume, ein Restaurant im Erdgeschoss und eine „Skybar“ mit Ausblick im 15. Obergeschoss geben.

Balkon mit Skyline-Blick

Von außen wird auf den ersten Blick erkennbar sein, welcher Teil des Hochhauses zum Hotel gehört und welcher zu den Wohngeschossen – die Architekten vom Büro Cyrus Moser haben unterschiedliche Fassaden vorgesehen. Die 187 Wohnungen, die zum Teil barrierefrei sind, verteilen sich auf 88 Mietwohnungen im 24. bis 31. Obergeschoss und 99 Eigentumswohnungen in den Stockwerken 32 bis 40. Sie sind zwischen 50 und 125 Quadratmeter groß und haben einen Balkon mit Blick auf die Skyline oder in den Taunus. Für die 187 Wohnungen stehen nur 169 Parkplätze in der Tiefgarage zur Verfügung. Laut Jürgen Groß hätten viele Mieter kein eigenes Auto mehr, es werde ein Angebot von Carsharing-Fahrzeugen geben.

Die Bewohner können auch einen Hundewaschplatz im Untergeschoss und einen Weinkeller nutzen. Das alles hat seinen Preis. Muschter betonte, dass die Commerz Real AG für die Anleger des Immobilienfonds die größtmögliche Rendite herausholen wolle. Das heißt: Für die Wohnungen werden die Preise verlangt, die der Markt im Jahr 2020 hergibt. Muschter zeigt sich optimistisch. Schon bei den Wohnungen im Taunusturm im Bankenviertel habe man zu konservativ gerechnet, die Wohnungen seien dort zwischen 16 und 32 Euro pro Quadratmeter vermietet worden. Im „One Fourty West“ seien die Wohnungen wegen der Aussicht noch attraktiver, selbst die niedrigste befinde sich in 84 Metern Höhe.

Kein geförderter Wohnraum

Öffentlich geförderte Wohnungen zu vergünstigten Mieten wird es in dem Hochhaus nicht geben. Es habe keine Auflagen der Stadt gegeben, sagt Jürgen Groß. „Das lässt sich in diesem Gebäude auch schwer realisieren.“ Insgesamt strebt die Stadt auf dem Kulturcampus-Areal einen Anteil von 30 Prozent geförderter Wohnungen an. Nach Angaben von Frank Junker, dem Geschäftsführer der städtischen ABG Holding, zählen die Wohnungen in dem Hochhaus aber nicht dazu, da auf dem Grundstück ursprünglich keine Wohnungen vorgesehen gewesen seien. Die ABG hat den Uni-Campus vom Land erworben und einzelne Grundstücke weiterverkauft.