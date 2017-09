Frankfurter Wohnungspolitik: Wohnungspolitik setzt auf Gemeinschaft: Stadt will mehr Bauland zur Verfügung stellen

Im Kleinen hat die Koalition das Große entdeckt. Die Bestellung eines Erbbaurechts für ein ehemaliges Pelzhandelshaus an der Niddastraße 59 war Anlass, die Positionen zum gemeinschaftlichen Wohnen abzustecken. Eine Wohngemeinschaft will dort fünf Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 460 Quadratmetern errichten, was der CDU-Stadtverordnete Albrecht Kochsiek dann auch ironisch kommentierte. Er sieht solche Wohnprojekte eher skeptisch. Die CDU bevorzuge Baugenossenschaften, die keine gemeinsame Wohnformen vorschrieben.

Kochsiek fürchtet auch, dass bei der Bevölkerung der Eindruck entstehen könne, dass mit dieser Wohnform eine bestimmte Klientel bevorzugt werde. Er bezog sich auf das 2010 initiierte Wohnprojekt auf dem Naxosgelände. Dort müsse überprüft werden, ob die Vorgaben auch eingehalten worden seien. „Bei der Förderung von Wohnungsgenossenschaften erreichen wir mehr Leute, ohne uns den Vorwurf der Klientelpolitik auszusetzen“, betonte er. Die 14 Genossenschaften in Frankfurt hätten 14 000 Wohnungen und 20 000 Mitglieder. Die Mieten lägen zwischen 4,87 und 7,82 Euro je Quadratmeter im Monat; bei der Neuvermietung deutlich unter dem Mietspiegel.

Auch Planungsdezernent Mike Josef (SPD) setzt eher auf Genossenschaften, freut sich aber, „dass Wohngruppen und Genossenschaften inzwischen kooperieren“. Denn: „Wohngruppen brauchen professionelle Unterstützung.“ Mit der Vergabe städtischer Grundstücke seien Hürden verbunden. „Der Bodenrichtwert von 2014 ist ein anderer als der von 2022. Hier bräuchten die Wohngruppen Planungssicherheit“, erklärte Josef.

Grünen-Fraktionschef Manuel Stock forderte für gemeinschaftliche Wohnprojekte auch große Flächen. Gemeinschaftliches Wohnen will Stock auch im neuen Baugebiet westlich der A 5 verwirklicht sehen. Er verwies auf das „Netzwerk Wohnen“. Dort haben sich Initiativen zusammengeschlossen, um neue Wohnformen zu entwickeln. Der Liegenschaftsfonds aus dem sie schöpfen können, ist mit sieben Millionen Euro ausgestattet. Laut Sieghard Pawlik (SPD) sind in dem Netzwerk 43 Gruppen registriert, zehn Projekte seien in Bau, 17 weitere in der Realisierung.