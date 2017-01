Quadratmeter kostet bis zu 18 000 Euro: Wohnungspreis-Wahnsinn in Frankfurt – und kein Ende in Sicht

In den vergangenen zehn Jahren sind die Preise für Eigentumswohnungen in Frankfurt um 92 Prozent gestiegen. Zuletzt war dafür ein noch relativ neuer Trend verantwortlich: 2016 befand sich fast jede dritte verkaufte Neubauwohnung in einem teuren Hochhaus.

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt hat Planungsdezernent Mike Josef (SPD) selbst zu spüren bekommen. In Bornheim, wo er heute wohnt, hat er keine Eigentumswohnung gefunden, die finanziell im Rahmen ist. Deshalb zieht er im Herbst mit Frau und Sohn nach Höchst.

Preisrallye in Frankfurt Kommentar: Ursache und Wirkung Wie hätten sich die Wohnungspreise entwickelt, wenn es die großen Neubaugebiete am Riedberg und im Europaviertel nicht gäbe? Die Frage ist hypothetisch, aber es lässt sich mit guten clearing

Tatsächlich sind am Stadtrand die Wohnungspreise deutlich niedriger als in den stark gefragten zentralen Vierteln, wie die am Donnerstag vorgestellten Zahlen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte zeigen. Während im vergangenen Jahr eine Neubau-Eigentumswohnung im Westend im Schnitt 8890 Euro pro Quadratmeter kostete, konnte man im Riederwald oder in Fechenheim schon für 3330 Euro eigene vier Wände erwerben. Der Durchschnitt in Frankfurt liegt bei 4940 Euro, 13 Prozent mehr als 2015.

Zahlen und Trends Die neuesten Fakten zum Frankfurter Wohnungsmarkt Die Wohnungsnachfrage in Frankfurt ist ungebrochen, bezahlbarer Wohnraum nach wie vor knapp. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte stellte am Donnerstag die neuen Zahlen vor. FNP-Redakteur Günter Murr hat die Fakten zum Frankfurter Wohnungsmarkt zusammengetragen. clearing

Im Europaviertel, das mengenmäßig derzeit die größte Rolle in Frankfurt spielt, ist der Durchschnittspreise für eine Neubauwohnung von 6000 Euro auf 6450 Euro geklettert. Das liegt vor allem an den Wohnhochhäusern, die dort gebaut werden. Die Bedeutung der Wohntürme nimmt im gesamten Stadtgebiet zu. 380 der im vergangenen Jahr verkauften Eigentumswohnungen liegen in einem Hochhaus. Vor allem die Aussicht aus den obersten Etagen lassen sich die Käufer viel kosten: Für die teuerste Eigentumswohnung wurden im vergangenen Jahr 18 000 Euro pro Quadratmeter gezahlt.

Hochhäuser sind gefragt

Sechs aktuelle Wohnhochhäuser sind in die Statistik eingegangen, drei im Europaviertel, eines im Westend, eines in der Innenstadt und eines in Sachsenhausen. Zehn weitere sind in Planung oder Bau. Waren früher nur Spitzenlagen gefragt, ließen sich mittlerweile auch andere Hochhaus-Standorte in Innenstadtnähe vermarkten, erläuterte Michael Debus, der Vorsitzende des Gutachterausschusses. Bei der Herkunft der Käufer dominieren keineswegs ausländische Investoren. 69 Prozent der Hochhauswohnungen gingen an Eigentümer, die in Frankfurt oder im Umland leben.

Für Mike Josef sind teure Hochhäuser aber kein Beitrag zur Lösung des aktuellen Wohnungsproblem. „Wir bekommen Probleme mit dem sozialen Gefüge“, sagte er. Trotzdem macht er den politisch Verantwortlichen, die vor seinem Amtsantritt die Wohnhochhäuser ermöglichten, keine Vorwürfe. „Noch vor einigen Jahren war man ja froh, wenn überhaupt Wohnungen gebaut wurden.“ Debus weist darauf hin, dass jeder, der eine teure Hochhauswohnung bezieht, als Konkurrent um eine günstigere Wohnung wegfällt.

Mike Josef sieht die Lösung der Misere aber in einem neuen Stadtteil: „Nur wenn wir in die Fläche gehen, bekommen wir ein Angebot für mittlere Einkommen.“ Die Ausweisung von Bauland werde seiner Ansicht nach dämpfende Wirkung auf die Wohnungspreise haben. „Wenn wir das nicht tun, werden der Druck auf die bestehenden Quartiere und die Verdrängungseffekte zunehmen.“

Kaum Eigenheime am Markt

Angesichts des knappen Baulands spricht sich Josef dafür aus, die Grundstücke möglichst gut auszunutzen, also dicht zu bebauen. Dennoch würden auch künftig Einfamilienhäuser ermöglicht, so Josef. „Aber das ist nicht unser Schwerpunkt.“ Derzeit werden kaum neue Eigenheime gebaut; 2016 wurden gerade einmal 36 verkauft. Ein „erschreckend niedriger Stand“, findet Rainer Müller-Jökel, der Leiter des Stadtvermessungsamtes. Deshalb steigen die Preise: Ein neues Reihenmittelhaus auf dem Riedberg kostete im Schnitt 780 000 Euro. Betrachtet man alle Baujahre, kostete ein Reihenmittelhaus durchschnittlich 420 000 Euro. Man konnte auch 3,9 Millionen Euro für ein Eigenheim investieren. Dafür aber bekam man eine Villa im Diplomatenviertel in Bockenheim.