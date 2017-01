Grüne im Römer: Wolfgang Siefert: Ein Hoffnungsträger aus der zweiten Reihe

Der 47-Jährige Wolfgang Siefert ist nicht der typische Grünen-Politiker. Er ist Unternehmer, kennt sich mit Wirtschaft und Finanzen aus. Er war und ist für die harten Themen zuständig: Planung, Verkehr und Finanzen. Kenner der Frankfurter Kommunalpolitik halten Siefert in der nächsten Wahlperiode ab 2021 für magistrabel, wenn es die Grünen schaffen, erneut in die Stadtregierung zu komen. Seine Parteifreunde: Verkehrsdezernent Stefan Majer ist bereits 58 Jahre, die Umweltdezernentin Rosemarie Heilig 60 Jahre alt. Bis dahin ist er aber noch ein Mann der zweiten Reihe.

Siefert selbst weist Spekulationen, einem der beiden nachfolgen zu können, von sich. Favorit auf eine Nachfolge in das Amt eines grünen Dezernenten ist zunächst der Fraktionschef Manuel Stock, der zweite Posten sollte dann an eine Frau fallen.

Zunächst muss sich ohnehin die Fraktion nach der Wahlschlappe berappeln. Das ist Siefert zufolge gelungen. „Wir haben die schwere Zäsur hinter uns“, sagt der 47-Jährige. „Heute sind wir linker.“ Und: „Die Fraktion ist wieder im Arbeitsmodus.“

Ein Realo wie Cunitz

Die Grünen mussten ihren Planungsdezernenten Olaf Cunitz und ihre Bildungsdezernentin Sarah Sorge abwählen, um die Beteiligung an der neuen Koalition sicherzustellen. Siefert galt als loyaler Unterstützer des Planungsdezernenten und wie dieser als Vertreter des Realo-Flügels. In seiner Partei war er Mitglied des Verkehrs- und des Planungsausschusses. Jetzt vertritt er die Grünen im Haupt- und Finanzausschuss sowie als Vorsitzender des Verkehrsausschusses. Im Vorstand der Frankfurter Grünen ist Siefert Schatzmeister.

Das hängt mit seiner beruflichen Qualifikation zusammen. Der Diplomkaufmann mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik hat vor 18 Jahren mit Kommilitonen ein Start-up-Unternehmen gegründet, das inzwischen 20 Mitarbeiter beschäftigt. Die mediatis AG im Bahnhofsviertel entwickelt Internetseiten und betreibt Content Marketing. Schon während des Studiums hat Siefert Geld mit der Erstellung von Webseiten verdient.

Warum ist Siefert als Unternehmer nicht bei der FDP? „Es gibt viele Unternehmer bei den Grünen. Aber es ist nicht en Vogue, das an die große Glocke zu hängen“, sagt er. Sein Unternehmen mit einem Büro im Hinterhof der Münchner Straße ist Bestandteil der kreativen Szene im Bahnhofsviertel. „Wenn ich bei einem Konzern angefangen hätte, hätte ich mehr verdient“, sagt er. „Aber dann wäre ich nicht im Bahnhofsviertel“.

Skifahren als Hobby

Aufgewachsen ist Siefert in dem 6000-Einwohner-Städtchen Zell im Wiesental, nahe der Schweizer Grenze bei Basel. „Ich konnte gleich hinter unserem Haus das Waldsterben im Schwarzwald beobachten.“ Trotzdem fühlte sich Siefert erstmal von der SPD angezogen, „mir waren die Grünen zu realitätsfern“. Das änderte sich, als sich die rot-grüne Bundesregierung aus humanitären Grünen 1999 am Nato-Einsatz im Kosovo beteiligte. „Wegen Joschka Fischers Haltung sind viele bei den Grünen ausgetreten, ich bin eingetreten“, erinnert sich Siefert. 1994 kam er nach Semestern in Mannheim und Marburg nach Frankfurt zum Studium. Als er 2006 eine Mitgliederversammlung der Grünen besuchte, wurde er Stadtteilgruppensprecher Bornheim-Ostend, 2007 Mitglied des Kreisvorstandes. Seit 2011 gehört er dem Stadtparlament an.

Als wichtigste Aufgabe der Politik betrachtet er es, „das Wachstum der Stadt ökologisch zu gestalten“. In den vergangenen 15 Jahren ist die Stadt um rund 100 000 Einwohner gewachsen – „auch weil sie sich toll entwickelt hat“, findet der 46-Jährige. „Als ich nach Frankfurt kam, war das Sachsenhäuser Mainufer noch ein Parkplatz.“ Für einen Grünen hat Seifert herrliche, wenn auch politisch unkorrekte Hobbies. Dazu gehört das alpine Skifahren genauso wie das Fahren eines durstigen Oldtimers. Dabei handelt es sich um einen VW Bus Westfalia Camper aus dem Jahr 1977.