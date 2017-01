Weltkulturen Museum: Workshop für Kinder: Was ist Kultur?

Sachte, ganz vorsichtig bewegt Jeremias die Farbrolle übers Glas. So hat es ihm sein Patenonkel gerade geraten. Das knallige Rot verteile sich so gleichmäßiger, was eine gute Voraussetzung für einen gelungen Druck sei. Auf einen solchen hoffen die beiden. Entsprechend sorgfältig arbeitet der Siebenjährige. Er bringt Farbe auf die Rolle und von dort aus auf die Druckplatte. Als diese dann auf dem Papier landet, ist der Moment der Wahrheit nahe: Ist die Figur erkennbar, die Jeremias mit einem Holzspieß und unzähligen Stichen eingestanzt hat? Die Spannung ist groß.

Jeremias macht im Weltkulturen Museum beim Workshop „Von himmlischen Wesen und sprechenden Steinen“ mit. Außer dem Jungen versuchen sich noch vier weitere Kinder an dieser einfachen Drucktechnik. Das Besondere: Sie lassen sich für ihre Werke teils von Jahrhunderte alten Motiven inspirieren, die sie ein Stockwerk tiefer betrachten durften. Denn im Museum dreht sich derzeit vieles um Textilien, ihre Fertigung und die Symbolkraft von Farben, Mustern und Bildern, die sich auf Stoffen aus der ganzen Welt finden lassen. „Der rote Faden – Gedanken Spinnen Muster Bilden“ heißt die Ausstellung, die noch bis August zu sehen ist.

Viel Vorwissen

Im Workshop für Kinder nähert sich die Leiterin Beatrice Barrois dem Thema grundsätzlich: „Was ist denn Kultur?“, fragt sie die fünf Jungs und Mädchen, die um sie herum sitzen. Die Antworten können sich hören lassen: Die Kinder wissen, dass Kultur mit Geschichte zu tun hat, es unterschiedliche Ausprägungen gibt und sie veränderlich ist.

Unter den Begriff fallen natürlich ganz grundlegende Dinge im menschlichen Alltag. „Zähne putzen“, ruft ein Mädchen. Und hat recht: Auch in der Hygiene haben die Menschen verschiedene Praktiken entwickelt. Gleiches gilt für Bereiche wie das Kochen, Essen, Schlafen, Anziehen, Feiern oder das Gründen einer Familie. Mit Hilfe von Regeln, Werkzeugen, Objekten, Kunst, Schmuck, Symbolen, Ritualen, Geschichten werden kulturelle Praktiken gepflegt, bestehen mal lange oder werden in Form wechselnder Moden bald wieder geändert.

67 000 Objekte

67 000 Objekte und obendrein sehr viele Fotografien und Dokumente seien im Museum versammelt, die von den unterschiedlichen Kulturen der Menschen zeugen, lernen die Kinder von der Kunsthistorikerin. Und klar: Kleidung, egal in welcher Form – ob aufwendig und teuer oder zweckmäßig und minimalistisch gefertigt – gehört auch dazu.

Zu den geheimnisvollsten Stücken in der Ausstellung zählen peruanische Stoffe, die aus der präkolumbischen Zeit kommen und wohl 1000, 1500 Jahre alt sind. Sie stammen aus Gräbern und sind mit Mustern und Symbolen verziert. „Wir wissen nicht, was die ganzen Figuren zu bedeuten haben“, sagt Beatrice Barrois zu den Kindern. Doch man könne sich ja dazu auch etwas ausdenken, findet sie. Tatsächlich regt vieles, was da in bunten Farben zu sehen ist, die Fantasie an.

So auch die Katze, die sich Jeremias genau betrachtet: Sie ist in Blau, Gold, Rot und Schwarz gewebt. Doch es ist keine gewöhnliche Katze, die hier zu sehen ist. Sie scheint ein Männchen auszuspeien und Seelen in sich zu tragen. Jedenfalls meint man, Gesichter auf Körper und Schwanz zu erkennen. Daneben ist noch eines weiteres Katzenwesen abgebildet. Allerdings ist es dieses Mal umgekehrt eingewoben – aus dem Menschen scheint also die Katze herauszukommen. Interessant, mysteriös und witzig zugleich ist die Figur und somit die perfekte Vorlage für den Druck. Das findet zumindest Jeremias, der sie mit Akribie abzeichnet. Das Katzenvieh schafft es erst auf den Papier-Probedruck und schließlich auch auf die Stofftasche, die Jeremias am späten Sonntagnachmittag zufrieden mit nach Hause nimmt. Ein textiles Zeitdokument mit interkulturellen Anklängen und dem Vermerk: „Jeremias Frankfurt 2017“ auf der Rückseite.

