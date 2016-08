Nachwuchs im Zoo Frankfurt: X-beinig und süß: Vikunja-Nachwuchs im Zoo

Stadt plant Abhilfe mit provisorischen Lösungen In Frankfurt fehlen öffentliche Toiletten

Frankfurt. Die Stadt reagiert auf die alltäglichen Bedürfnisse ihrer Bürger und will am Mainufer mehr öffentliche Toiletten anbieten. So soll eine Anlage am Nizza instandgesetzt werden, die seit den 90er Jahren außer Betrieb ist. Aber auch mobile Kabinen sollen aufgestellt werden. mehr