Frankfurter rüsten auf: Zahl der Anträge auf Kleinen Waffenschein geradezu explodiert

Die Frankfurter rüsten auf: Das Ordnungsamt hat im ausgehenden Jahr eine stark gestiegene Nachfrage nach dem sogenannten Kleinen Waffenschein festgestellt. Das Dokument berechtigt zum Führen von Signal-, Reiz- und Schreckschusswaffen in der Öffentlichkeit. Die Polizei ist von dem Trend nicht begeistert.

Nach den sexuellen Übergriffen von Männergruppen auf Frauen beim Jahreswechsel 2015/2016 ist im Frankfurter Ordnungsamt eine Flut von Anträgen auf den sogenannten Kleinen Waffenschein eingegangen. Wie Behördensprecher Michael Jenisch auf Nachfrage sagte, stieg die Zahl der Anträge erheblich: von 160 im Jahr 2015 auf 1351 in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres. Jenisch führte aus, dass das Ordnungsamt im Jahr 2016 genau 1241 Anträge genehmigt habe. Einige davon seien aber noch aus dem Jahr 2015 gewesen.

Der Kleine Waffenschein, der mit dem Waffengesetz aus dem Jahr 2002 eingeführt wurde, berechtigt zum Führen von Signal-, Reiz- und Schreckschusswaffen in der Öffentlichkeit. Die Voraussetzungen für den Schein erfüllt, wer mindestens 18 Jahre alt ist, keine größeren Vorstrafen hat, weder drogen- noch alkoholabhängig ist und außerdem die nötige körperliche und geistige Eignung dafür mitbringt.

Dass die Silvester-Straftaten die Nachfrage nach dem Kleinen Waffenschein in die Höhe getrieben haben, liegt auf der Hand: Schon im Januar waren beim Frankfurter Ordnungsamt weit über 100 Anträge eingegangen. Der Monat war von Berichten über die Übergriffe in Köln, Frankfurt und anderen Städten und von einer heftigen Debatte über die Zuwanderungspolitik geprägt. Denn die meisten Silvester-Täter waren junge Männer, die mit dem Flüchtlingsstrom nach Deutschland gekommen waren.

Bundesweiter Trend

Auch der beim Jahreswechsel mancherorts entstandene Eindruck, dass die Polizei die Lage nicht im Griff hatte und die bedrängten Frauen nicht ausreichend schützen konnte, dürfte zur verstärkten Selbstbewaffnung geführt haben. Der Trend dazu ist keineswegs nur in Frankfurt, sondern deutschlandweit festzustellen: Nach Angaben des Bundesinnenministeriums waren am Ende des dritten Quartals 2016 deutschlandweit 449 000 Kleine Waffenscheine registriert – das waren 63 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (wir berichteten).

Volljährigkeit

Nach Angaben des Ordnungsamts haben in der Mainmetropole inzwischen etwa 2900 Menschen einen Kleinen Waffenschein. Erwerben und besitzen darf Signal-, Reiz- und Schreckschusswaffen mit dem sogenannten PTB-Prüfzeichen jede volljährige Person. Ohne den Schein dürfen die Besitzer die Waffen jedoch nicht in der Öffentlichkeit mitführen. Die Buchstaben PTB stehen für die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig, die über die Zulassung neuer Waffen entscheidet.

Der Trend zum Kleinen Waffenschein ist auch insofern interessant, als die Zahl der Personen mit „schwereren“ Waffen, für die eine Besitzkarte nötig ist, seit mehreren Jahren sinkt: Während beim Frankfurter Ordnungsamt Mitte 2012 noch etwa 4300 Waffeninhaber und 21 800 Waffen registriert waren, sind es derzeit nur noch 3400 Inhaber und 18 400 Waffen. Nach Angaben der Behörde wurden allein im laufenden Jahr 630 Waffen zur Vernichtung abgegeben.

Bei der Polizei ist man nicht begeistert darüber, dass immer mehr Menschen einen Kleinen Waffenschein haben und mit Signal-, Reiz- oder Schreckschusswaffen durch die Gegend laufen: Manfred Füllhardt, Sprecher des Frankfurter Polizeipräsidiums, findet, dass derartige Waffen untrainierten Menschen allenfalls eine „Scheinsicherheit“ vermitteln. „Die meisten Besitzer sind im Umgang mit Waffen nicht geübt und haben erfahrungsgemäß auch Hemmungen, sie im Bedrohungsfall zu gebrauchen.“

Trügerische Sicherheit Eine Reizgas- oder Schreckschusswaffe mag das Sicherheitsgefühl erhöhen. Dass sie tatsächlich zur Sicherheit beiträgt, ist stark zu bezweifeln. clearing

Füllhardt betont, dass sich Menschen in Bedrängnis durch das Ziehen zum Beispiel einer Schreckschusspistole möglicherweise in noch größere Gefahr begeben: „Das Gegenüber weiß ja nicht, um was für eine Waffe es sich handelt.“ Schlimmstenfalls könnte die Waffe zu größerer Aggressivität und einer Eskalation führen.

Wenn die Möglichkeit zur Flucht bestehe, sei diese immer „besser als der Einsatz einer Waffe, mit der man nicht umgehen kann“.