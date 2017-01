Diskussion über Rauschgiftpolitik geht trotzdem weiter: Zahl der Drogentoten in Frankfurt gesunken

Die Zahl der Drogentoten in Frankfurt ist zuletzt gesunken. Die Dealerszene am Hauptbahnhof hat trotzdem zu einer Diskussion über eine Weiterentwicklung der städtischen Drogenpolitik geführt. Der Gewerbeverein für das Bahnhofsviertel regt eine Art „geschlossene Drogenszene“ nach Hamburger Vorbild an. Die Dezernenten Stefan Majer und Markus Frank zeigen sich skeptisch.

Die Zahl der Drogentoten in Frankfurt ist 2016 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Wie Polizeisprecherin Isabell Neumann auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilte, starben im Jahr 2016 genau 25 Menschen an den Folgen übermäßigen Rauschgiftkonsums. Damit war die Zahl der Drogentoten zwar niedriger als im Jahr 2015, als 31 Menschen ums Leben kamen, aber höher als im Jahr 2014 mit 23 Opfern. Zahlen der genannten Größenordnung sind in Frankfurt seit Jahren die Regel. Angesichts einer Szene, die aus gut 5000 Rauschgiftkonsumenten besteht, gelten sie als niedrig.

Die Verantwortlichen des Gesundheitsdezernats und Drogenreferats weisen gern darauf hin, dass die Zahl der Drogentoten in der Zeit der offenen Rauschgiftszene an der Taunusanlage in den späten 1980er und frühen 90er Jahren mitunter auf etwa 150 kletterte. Dass der Drogenkonsum in Frankfurt heute viel weniger Todesopfer fordert, führen sie vor allem auf den „Frankfurter Weg“, die liberale Drogenpolitik der Stadt, zurück. Der Weg vereint Repression gegen Rauschgifthändler, Hilfe für Suchtkranke und Prävention.

Kommentar: Radikaler Schritt Die Drogenszene ist im Frankfurter Bahnhofsviertel fast allgegenwärtig. Rauschgiftkonsumenten und -händler tummeln sich vor den Hilfseinrichtungen in der Mainzer Landstraße, in der clearing

Nach der Herausbildung einer Crack- und einer Cannabisdealerszene am Hauptbahnhof ist der „Frankfurter Weg“ in seiner jetzigen Form aber erneut in die Kritik geraten. Geschäftsleute, Anwohner und Passanten beschwerten sich. Das traditionsreiche Musikhaus „Cream Music“, dessen Geschäftsführer Bernhard Hahn sich schon lange über die Dealerei beschwert, kündigte seinen Rückzug aus der Taunusstraße an.

Ulrich Mattner, neuer Vorsitzender des Gewerbevereins Treffpunkt Bahnhofsviertel wies darauf hin, dass trotz der Konsumräume gut 150 Schwerstabhängige auf offener Straße ihre Drogen nehmen. Er plädierte für einen „Frankfurter Weg 2.0“ und für „neue, revolutionäre Lösungen“ in der Drogenpolitik. So regt er eine betreute „geschlossene Drogenszene“, etwa im alten Polizeipräsidium am Nordrand des Bahnhofsviertels, an.

Info: Das „Drob Inn“ – Haupttreffpunkt ... Das „Drob Inn“ im Hamburger Stadtteil St. Georg ist eine Kontakt- und Beratungsstelle mit integrierten Drogenkonsumräumen. In der Hansestadt gibt es zwar noch weitere Einrichtungen der Drogenhilfe, clearing

Als vergleichbares Projekt nennt der Gewerbevereinschef das „Drob Inn“, eine Einrichtung, die in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs im Stadtteil St. Georg liegt. Dort konzentriert sich die Drogenszene inklusive des Straßenhandels an einer einzigen Hilfseinrichtung. In Spitzenzeiten halten sich davor und darin bis zu 200 Menschen gleichzeitig auf. „Die Polizei duldet die Szene dort“, hat Mattner gehört, der sich Vergleichbares auch in einem umgrenzten Bereich in Frankfurt vorstellen kann.

Wie Peter Möller, Leiter des „Drob Inn“ in Hamburg, auf Nachfrage sagt, gab es in der Hansestadt etwa 20 Jahre lang dieselben Probleme wie in Frankfurt: eine offene Drogenszene, Beschwerden aus der Nachbarschaft, Polizeieinsätze und immer wieder eine Verdrängung der Dealer und Konsumenten von einem Ort zum anderen. Der Kreislauf sei erst im Jahr 2003 durchbrochen worden, als für die Hilfseinrichtung „ein szenenaher, sozialverträglicher Standort“ am Rand von St. Georg gefunden wurde.

Möller führt aus, dass das „Drob Inn“, eine Kontakt- und Beratungsstelle mit integrierten Drogenkonsumräumen, zwar nur „einen Steinwurf vom Hauptbahnhof entfernt“ sei; es gebe dort einen Vorplatz mit Grünanlage, aber kaum Nachbarn. Von einem „rechtsfreien Raum“ vor dem „Drob Inn“ könne keine Rede sein, betont Möller. Die Polizei kontrolliere schon regelmäßig, es gebe in der Stadt aber einen sehr breiten Konsens darüber, dass die Drogenszene vor dem „Drob Inn“ bleiben und nicht an einen anderen Ort verdrängt werden soll.

Der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) kann sich einen vergleichbaren Ort in der Mainmetropole derzeit nicht vorstellen. Das alte Polizeipräsidium sei im Hinblick auf eine Flüchtlingsunterbringung geprüft worden und „nicht dazu geeignet, sich darin aufzuhalten“. Auch sonst gebe es im Bahnhofsgebiet derzeit keine leerstehenden Häuser oder Höfe, die als Ort für eine „geschlossene Drogenszene“ in Frage kämen.

Stadtrat Majer hat die Befürchtung, dass die Schaffung eines Raumes, in dem zum Beispiel der Drogenhandel geduldet wird, zu einer Verschlechterung der Situation und Zuständen wie in der Taunusanlage der 1980er und 90er Jahre führen würde. Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) hält alles für undenkbar, was auch nur in die Richtung eines rechtsfreien Raumes geht. „Wir sind Recht und Gesetz verpflichtet. Wir können nicht offiziell sagen ,Es gibt keinen rechtsfreien Raum‘ und die Drogenszene inoffiziell doch weitgehend gewähren lassen.“

Die Stadträte Frank und Majer befürworten zwar eine Weiterentwicklung des „Frankfurter Wegs“, setzen aber eher darauf, es Rauschgifthändlern möglichst schwer zu machen. Außerdem wollen sie Konsumenten, die die Drogenhilfe bislang nicht erreichte, durch eine noch intensivere Ansprache ins Hilfesystem und im besten Fall zum Ausstieg aus der Sucht bringen. Gewerbevereinschef Mattner zeigt sich skeptisch. Genau das klappe seit Jahren nicht, betont er. Es sei an der Zeit, mal etwas Neues zu versuchen.