Stunde des Stadtparlaments: Zehn Fragen zum Haushaltsentwurf

Hat Frankfurt ein Einnahmenproblem?

Nein, die Mainmetropole ist Deutschlands reichste Großstadt. Mit ihren Steuereinnahmen liegt Frankfurt regelmäßig an der Spitze unter den 15 größten deutschen Städten. 2015 (aktuellere Zahlen liegen nicht vor) hatte die Stadt pro Kopf 3068 Euro Steuereinnahmen. Die zweitplatzierte Großstadt, München, liegt mit 2410 Euro weit zurück.

Hat Frankfurt ein Ausgabenproblem?

Das hängt vom Blickwinkel ab. Frankfurt lässt an seinem Reichtum viele, auch Ärmere, teilhaben. So bietet das Sozialamt als freiwillige Leistung einen Beförderungsdienst für Menschen mit Gehbehinderung an. Die Kosten dafür: 5,5 Millionen Euro pro Jahr. Auf der anderen Seite muss Frankfurt riesige Summen für sein Theater und die Oper aufwenden. München dagegen erhält für sein Staatstheater und seine Staatsoper hohe Zuschüsse des Freistaates Bayern.

Hat Frankfurt hohe Schulden?

Unter den deutschen Großstädten liegt Frankfurt im Mittelfeld. Nach einer Untersuchung der Unternehmensberatung Ernst und Young für das Jahr 2015 lag die Pro-Kopf-Verschuldung des Kernhaushaltes bei 2366 Euro. Köln beispielsweise liegt mit 5333 Euro doppelt so hoch. Andererseits verfügt die Mainmetropole über hohe Vermögenswerte. Der Wert der Beteiligungen der Stadt an Unternehmen wie der Mainova, dem Flughafenbetreiber Fraport und anderen beliefen sich 2016 auf knapp 22 Milliarden Euro.

Wie entwickeln sich die Schulden in den nächsten Jahren?

Nach der Planung bis 2012 wird der Schuldenstand 2021 bei 2,88 Milliarden Euro liegen.

Wird es so schlimm kommen?

Das ist nicht gesagt. Häufig werden die Summen für Investitionen nicht abgerufen, weil sich Projekte verzögern. Auch können sich Ausgaben besser als geplant entwickeln, wenn auf die Kostenbremse getreten wird.

Was stimmt bedenklich?

Kämmerer Uwe Becker, der auch Bürgermeister ist, plant 2018 mit einem neuen Gewerbesteuerrekord von 1,89 Milliarden Euro. Dabei wird Becker das für diesen Jahr deutlich niedriger gesetzte Ziel von 1,84 Milliarden Euro voraussichtlich um einige Millionen verfehlen. Trotz der ehrgeizigen Planung steht unter dem Strich ein hohes Defizit.

Wofür gibt die Stadt das Geld aus?

Der größte Brocken im Etat bleibt das Soziale mit 1,2 Milliarden Euro (siehe Grafik). Dahinter folgt die Bildung mit 858,6 Millionen Euro. Der Personaletat steht mit 716,2 Millionen an dritter Stelle. Allein in diesem Jahr wurden 540 neue Stellen geschaffen, die noch nicht alle besetzt sind. Dennoch sollen im nächsten Jahr 190 zusätzliche Jobs hinzukommen.

Hat die Stadt Rücklagen?

Ja, diese betrugen Ende 2016 noch 761 Millionen Euro. Aber allein in diesem Jahr wird mit einem Defizit von über 200 Millionen Euro gerechnet. Bis Ende 2019 werden die Rücklagen den Planungen zufolge aufgebraucht sein.

Wo könnte die Stadt sparen?

Becker hat seine Kollegen im Magistrat aufgefordert bei ihren Budgets fünf Prozent einzusparen. Mehr wäre auch unrealistisch, weil viele Ausgaben aufgrund von Pflichtaufgaben entstehen.

Bleibt es bei dem Entwurf?

Nein, der Entwurf geht zur Beratung in die Fraktionen, die dann noch Wünsche äußern werden. Dadurch könnte das Defizit weiter steigen.