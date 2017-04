Wettfliegen zur Bienenkönigin: Zehn Jahre Bienen auf dem Dach des Museums für Moderne Kunst

Es summt auf dem Dach des Museums für Moderne Kunst (MMK 1) in der Domstraße 10. Das Tortenstück, wie der Bau liebevoll von den Frankfurtern genannt wird, ist die Heimat von derzeit rund 600 000 Bienen. Sie leben dort in mehreren Stöcken. „Wenn es große Kolonien sind, umfasst ein Bienenstock 60 000 bis 70 000 Tiere“, erklärt Andreas Wolf. Zusammen mit Florian Haas bildet er das Künstlerduo „finger“.

Vor zehn Jahren installierten die beiden erste Bienenstöcke auf dem Dach des MMK 1: „Jedes Insekt steht symbolisch für einen Bewohner der Stadt“, beschreibt Wolf die Idee. Bereits seit 2006 machen sie mit verschiedenen Aktionen auf die Bedeutung der Bienen für Mensch und Natur aufmerksam. Sie vermitteln dies in Workshops, möchten ein Bewusstsein hierfür schaffen. Zudem sind sie mit ihrer „Stadtimkerei“ weit über Frankfurts Grenzen hinaus bekannt. Auf dem „Alten Flugplatzes Bonames“ betreiben sie das Bienen-Museum.

Urbaner Honig

Mit dem beginnenden Frühling gibt es für die Bienen des MMK 1 wieder allerhand zu tun. Bienen sorgen ganz allgemein mit ihrer Tätigkeit als Blütenbestäuber dafür, dass es eine Vielfalt an Pflanzen, Obstsorten und Gemüse gibt. Ohne diese Insekten würde vieles hiervon einfach von der Welt verschwinden. Außerdem produzieren sie leckeren Honig.

Bei diesen vielen Aufgaben verwundert es nicht, dass die summenden Tiere wirklich tolle Flieger sind und über einen sehr guten Orientierungssinn verfügen. Genau das möchten Wolf und Haas bei einem geplanten Bienenwettflugrennen am 19. August zeigen. An diesem Tag lädt das MMK 1 zu seinem traditionellen Honigfrühstück ein und feiert gleichzeitig zehn Jahre Bienen auf den Dach des Museums.

Internationale Beteiligung

Ein Bienenwettflugrennen? Wolf erklärt, wie diese ungewöhnliche Idee praktisch umgesetzt werden soll. „Wir planen, Bienenzüchter aus verschiedenen Ländern mit ihren Tieren nach Frankfurt einzuladen“, sagt er. Die Insekten müssten sich gut zwei Wochen vor dem Wettflug an ihre neue Umgebung gewöhnen. „Es sollen Teams von jeweils zehn Bienen gebildetet werden. Diese werden unterschiedlich farblich markiert“, schildert er weiter. Start des Wettrennens soll in 90 Meter Höhe auf dem Dach des Jumeirah-Hotels sein. Von dort geht es für die Insekten in Richtung MMK 1.

Die Königinnen, die dort auf ihr jeweiliges Volk warten, sind das Bindeglied. „Bienenköniginnen bilden Pheromone, das lockt die anderen Bienen“, so Wolf. „Solche Insektenwettbewerbe kenne ich bisher nur aus China.“ Damit alles auch gerecht zugeht, werden die Bienen des Künstler-Duos nicht beim geplanten Wettbewerb mitfliegen. Es soll sogar ein Preisgeld zur Verfügung gestellt werden. Derzeit laufen die Vorbereitungen.

Bis dahin gibt es für Kinder von sechs bis zehn Jahren die Gelegenheit, sich das fleißige Treiben der Bienen auf dem Dach des Museums mal aus nächster Nähe anzuschauen. Bei diesem Angebot erfahren die Mädchen und Jungen alles rund um den Aufbau der Bienenstöcke und deren Bewohner, kosten Honig bei einem Frühstück und entnehmen unter Anleitung der beiden Profis den Wabenkästen Wachs, um hieraus eigene Wachsmalstifte zu fertigen.

Erwachsene sind ebenfalls eingeladen, bei einer Führung das Zuhause der Bienen zu erkunden. Zudem können sie den vom Künstler-Duo entwickelten Lehrpfad zur Stadtimkerei besichtigen. Für Wolf und Haas ist das Thema Imkerei zudem Grundlage von Projekten mit sozial benachteiligten Menschen. Neben den ökologischen Aspekten, werden die Teilnehmer durch die Betreuung und Pflege von Bienenstöcken in ihrem Verantwortungsbewusstsein gestärkt.

Der nächste Kinder-Workshop startet am 6. Mai von 10 bis 13 Uhr. Die Teilnahme kostet neun Euro. Die nächste Führung für Erwachsene ist am 26. April, um 19 Uhr und kostet pro Person sechs Euro.

Anmeldungen für den Workshop werden entgegengenommen per E-Mail an kunstvermittlung.mmk@stadt-frankfurt.de.