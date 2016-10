Buchmesse Frankfurt: Zehntausende Besucher am letzten Messetag

In Halle 3 liegen zweieinhalb Meter zwischen Männern und Frauen. So breit etwa ist der Gang, der den Messestand des Topp-Verlags auf der Buchmesse von den Paul-Pietsch-Verlagen trennt – und damit Papierfaltkunst von Panzern, Filz von Flugzeugen und Maschen von Motoren. Inmitten der Frauen, die sich auf der übersichtlichen Ausstellungsfläche des Bastelbuchverlags drängen, haben Dorothea Braunberger (51) und ihre Tochter Theresa (10) einen kleinen Tisch und zwei Stühle ergattert und schmökern. Zu ihren Füßen stehen Tüten voller Bücher. „Wir kommen jedes Jahr her, um die neuen Kinderbücher anzuschauen und unsere Bestände aufzufüllen“, erzählt die Bad Homburgerin und präsentiert einen Teil der Beute: Kinderromane wie „Violetta Winzig“ oder „Mein Lotta Leben“.

„Männersachen“

Auf der anderen Seite des Ganges blättert Engelbert Brockmeyer (60) in einem Ford-Mustang-Bildband. Der Buchmesse-Neuling aus Paderborn ist regelrecht erleichtert, dass es direkt gegenüber vom Topp-Verlag „Männersachen“ gibt. Kein Wunder, er ist mit drei Frauen unterwegs. . . „Das ist hervorragend gelöst“, sagt er augenzwinkernd.

Derweil steht sich in Halle 4 Natalie Emmerich (31) aus Wölfersheim die Beine in den Bauch, und zwar ganz vorne in der Schlange, die sich durch die halbe Messehalle zieht. Seit zweieinhalb Stunden steht sie da. Dann ist es endlich so weit: Autor Sebastian Fitzek beginnt seine Signierstunde am Stand des Droemer-Verlags, bei dem am Dienstag sein neuer Thriller „Das Paket“ erscheint. „Für Natalie“ schreibt er, dazu ein gekritzeltes „Fitzek“ und das Datum. Schnell noch ein Erinnerungsfoto, schon ist er vorbei, der Moment, der Natalie strahlend zurücklässt. Auch draußen auf dem Außengelände „Agora“ stehen die Leute Schlange – die einen an den Imbissbuden, die anderen am Signierzelt, wo gleich Sänger Ross Antony und Autorin Sabine Zett Autogramme geben, nachdem sie auf der Außenbühne samt riesigem Koala-Maskottchen für ihr Kinderbuch „Mein Freund Button“ geworben haben. Eine, die sich hier eingereiht hat, ist Silvia Slomke. Die 45-Jährige ist „in zweifacher Mission“ auf der Buchmesse unterwegs – als Buchhändlerin und als ehrenamtliche Büchereimitarbeiterin. Sie hat sich nicht nur mit allerlei Informationen rund um kommende Neuerscheinungen eingedeckt, sondern hat auch den ein oder anderen Schmöker erworben, vor allem aus dem Coppenrath-Verlag. „Die geben immer gute Rabatte“, weiß der Profi aus der Nähe von Münster. Eines besonderen Kunstbuches wegen ist das Hattersheimer Ehepaar Isolde (57) und Harry Busch (56) auf der Buchmesse: 35 Kilo wiegt der 498 Seiten starke Schmöker mit den Maßen 50 mal 70 Zentimeter. 2000 Euro kostet ein Exemplar, die Auflage umfasst 10 000 Stück, allesamt vom Künstler signiert. Anfassen dürfen Besucher den „David Hockney Sumo“-Bildband nur, wenn sie sich zuvor weiße Stoffhandschuhe überstreifen, so wie Isolde Busch. „Ich habe im Fernsehen einen Bericht über das Buch gesehen. So was bekommt man so schnell nicht wieder zu sehen“, erzählt sie. Trotz des stolzen Preises hat so manches Exemplar während der Messetage den Besitzer gewechselt, verrät Ingar Alexandra Meletiadis vom Taschen-Verlag. Wie viele genau, aber nicht. Sie selbst zeigt sich ein wenig enttäuscht von der Buchmesse. „Es ist ein bisschen piefig“, findet sie Auswahl und Präsentation diesmal eher fantasielos. „Das habe ich anders in Erinnerung“, sagt die 38-Jährige.

Längst leergeräumt

Enttäuscht wird auch, wer sich auf das Angebot der internationalen Verlage gefreut hat: In Messehalle 6 sind viele Stände längst leergeräumt, überall stapeln sich Kisten, nur wenige Verlage halten hier noch die Stellung.

Auch am Stand des Wieser-Verlags wird am Sonntag gepackt, aber weitaus sympathischer: Hier schnüren Mitarbeiter Überraschungspakete für die Messebesucher. Das kleine Paket mit vier Büchern gibt’s für 10, das große mit acht Schmökern für 20 Euro. „Den Tipp habe ich von einem Kollegen bekommen, das kommt super an“, freut sich Verleger Lojze Wieser. „Wir müssen weniger einpacken und können den Menschen eine Freude machen.“