„Vintage“-Mode: Zeitlos schöne Mode in Frankfurt

Bild-Zoom Foto: Michael Faust Allegra Aslim vom „13 Shop“ vor ihrem Hutbaum.

Am 13.11. um 13 Uhr war die Eröffnung meines Ladens. Die 13 ist meine Glückszahl, sie hat mich ein Leben lang begleitet“, erzählt Besitzerin Allegra Aslim und führt aus: „Am 13. eines Monats machen wir oft eine Veranstaltung im Laden, es gibt auch manchmal Prozente Rabatt.“

„13 Shop“ heißt ihr Laden in der Münzgasse (Altstadt). Ein Geheimtipp für Vintage-Liebhaberinnen, die gerne gepflegt shoppen gehen. In Szene gesetzte Einzelstücke statt Massenware. „Ich nehme nur ordentliche Sachen an. Bei uns wird auch gebügelt und genäht. Muffige und verstaubte Läden mag ich nicht so gerne. Ich hatte ein bestimmtes Bild im Kopf, wie mein Laden auszusehen hat“, erklärt die Inhaberin. Bei ihr hängen Kleider, Hosen, Röcke, Jacken und Shirts übersichtlich nach Farben sortiert auf Ständern. Ordentlich ja, spießig auf keinen Fall!

„Das ist das Herz von meinem Laden“, sagt Aslim und deutet auf einen Baum, an dem originale Hüte aus den Vierzigern, Fünfzigern und Sechzigern hängen. „Ich dekoriere ihn immer wieder um.“ Sie nimmt ein creme-schwarzes Exemplar vom blättrigen Ständer. „Der Hut gehörte der Urgroßmutter einer Kundin.“

Der „13 Shop“ steht für eine gemütliche Zeitreise: Stöbern, entdecken, sich treiben lassen. Krokotaschen aus den Zwanzigern neben Berber-Modellen aus den Achtzigern. Dazwischen silberfarbene Stiefeletten aus den Siebzigern.

Den Kunden gefällt’s: Manche kommen sogar aus New York oder England, die meisten aber gehören zum treuen Stammpublikum.

Internet: www.13-vintage.com





Bild-Zoom Foto: Michael Faust Verkauft Produkte zum Vererben: Kami Hashemi vom „B 74“.

Der Name B 74 steht für Berliner Straße 74. Der Laden im Hinterhof ist kein Vintageladen im klassischen Sinne, denn hier werden ausschließlich Neuwaren angeboten, aber der Geist alter Zeiten, bevor Kleidung zur Wegwerfware wurde, ist deutlich spürbar.

„Produkte, die ich hier verkaufe, sollen vor allem eine lange Lebensdauer haben. Das fängt damit an, dass bei der Produktion an wichtigen Details nicht gespart wird. Es ist wichtig, wie etwas genäht wird und welche Materialien verwendet werden. Früher war Kleidung oft für die Arbeit ausgelegt und musste viel aushalten“, erklärt Besitzer Kami Hashemi, der den Laden vor acht Jahren eröffnete. „Unsere Ware steht für Langlebigkeit, Qualität und Zeitlosigkeit.“

Draußen vor dem Eingang bilden Paletten und hölzerne Kabelroller, die zu Tischen umfunktioniert wurden, eine gemütliche Loungelandschaft im Freien. Die Verkaufsräume, ganze 200 Meter groß, waren einst das Lagerhaus von Farben Jenisch. Die Glasvitrinen und Holzregale sind Originale aus den Fünfziger Jahren.

In der großen Vitrine im Eingangsbereich liegen Gürtel, Portemonnaies, Strümpfe und – Messer. „Früher haben verschiedene Regionen verschiedene Messer produziert. Wir arbeiten mit Messermanufakturen zusammen, die diese Tradition wieder aufleben lassen“, erklärt Hashemi.

B 74 führt sogar Kosmetik nach altem Stil, hauptsächlich von Otter Wax. Die Marke stellt ihre Produkte ausschließlich aus natürlichen Inhaltsstoffen her.

„Wir haben keinen bestimmten Kundenstamm. Zu uns kommen Menschen aus allen Schichten, die die Massen- und Billigproduktion nicht mehr möchten“, erklärt der Inhaber und führt aus: „Made in China läuft hier nicht. Wir beziehen unsere Ware aus den Deutschland, Skandinavien, England, Italien, Japan und den USA.“

Die Qualität hat ihren Preis. Lederjacken kosten hier zwischen 800 und 2500 Euro, Jeans zwischen 180 und 350 Euro und Schiebermützen zwischen 60 und 140 Euro. „Billig kann ich mir nicht leisten“, sagt Hashemi. „In Zeiten von übervollen Kleiderschränken hat man Sehnsucht nach Produkten, die man auch vererben kann.“

Der Laden, zu dessen Kunden übrigens der Radprofi John Degenkolb gehört, ist auch im Internet präsent: www.b-74.de







Bild-Zoom Foto: Michael Faust Nicole Park geht in ihrem „Vintage Park“ auf Zeitreise.

Wahrhaft Erlesenes führt Nicole Park in ihrem „Vintage Park“ in der Bleichstraße 35, Offenbach: Kleider, Möbel, Strumpfware, Kosmetik gibt es hier und Schmuck für Menschen, die den Look der Zwanziger bis Sechziger lieben.

„Für mich ist Vintage vor allem eine bestimmte Form der Weiblichkeit“, erklärt Park. Gracy Q, Stop Staring oder Jessi Ann heißen die Marken, die diese gekonnt in Szene setzen. Kleider, Röcke, Blusen oder Jumpsuits im Stil der Zwanziger bis Sechziger. Dazu Hüte des deutschen Herstellers Diefenthal, der bereits 1905 startete und der alten Hutmachertradition bis heute treu blieb. Im Schaufenster thront ein Blumentisch aus den Fünfzigern, dekoriert mit einem Puppenkopf, einer Vase, einer Zuckerdose und einer Krokotasche. „Alles zum Verkauf“, sagt die Inhaberin. „Deko und Einrichtung wechseln ständig, weil die Ware ja weggeht, so bleibt es auch für mich spannend.“

Am Eingang zur Tür steht ein alter Nierentisch mit Cocktailsesseln, dekoriert mit Baskenmützen und roten Lackschuhen mit Riesenherz. „Sie heißen ,Herzensbrecher’ und sind aus der Frollein von Sofa-Kollektion.“ Frollein von Sofa ist die Dame, die neben Hüten witzige und kitschig-schöne Schuhmodelle in kleiner Stückzahl produziert. Gegenüber von „Herzensbrecher“ steht Modell „Candy“ – eine Samtpantolette mit überdimensionierten Bonbons geschmückt. Von weither kommen manche Kunden, weil Vintage Park Labels führt, die es sonst in Hessen nicht noch ein zweites Mal gibt. Und wer beim Einkauf stilecht trinken möchte, ersteht ein Fläschchen Monkey Gin. „Er wurde mehrfach zum besten Gin der Welt gekürt“, erklärt Park.

Dann blickt sie nach rechts auf ein geometrisches Tapetenmuster an ihrer Wand. „Das ist eine originale Fünfziger-Jahre-Tapete, die neu aufgelegt wurde. Davon habe ich noch ein paar Rollen im Keller. Die verkaufe ich auch!“

Internet: www.vintagepark-of.de