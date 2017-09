Prozess in Frankfurt: Zeuge leidet unter Raubüberfall

Am späten Abend des 24. Januar ging in der Shell-Tankstelle in Höhe Fritz-Tarnow-Straße (Dornbusch) zunächst alles seinen gewohnten Gang. Zwei Kunden befanden sich im Verkaufsraum, um ihre Tankrechnungen zu zahlen oder noch Kleinigkeiten für den Feierabend einzukaufen. Plötzlich flog die Tür auf, und ein schwarz gekleideter Mann stürzte herein. Ein Messer blitzte auf, und schon hatte sich der Mann auf den Kassierer gestürzt. Doch ohne einen offiziellen Zahlungsvorgang konnte die Kasse einfach nicht geöffnet werden, Messer hin, Drohgebärde her. Der Räuber suchte schließlich das Weite.

Schnelle Festnahme

Einer der Kunden lief ihm kurze Zeit nach und sah, dass er in Richtung des nahen Sinai-Park davongelaufen war. Damit brachte der Verfolger die von ihm alarmierte Polizei gleich auf die richtige Spur. Die Festnahme des „Räubers ohne Beute“ war nur noch eine Frage der Zeit. Der 30-Jährige ließ sich widerstandslos Handschellen verpassen und kam in Untersuchungshaft.

Obwohl es sich bei dem Zeugen um einen stattlichen, großen Mann handelte, litt er längere Zeit unter dem Vorfall, völlig unversehens in eine solch bedrohliche Situation gekommen zu sein. Als Zeuge schilderte er gestern, wie er mitunter in Tränen ausgebrochen sei, wenn er davon erzählt habe. „Das ging einfach ganz böse an die Nieren“, sagte der Zeuge.

Mehrere Sitzungen beim Psychologen habe er hinter sich, aber den besten Rat habe er von einem Polizeibeamten bekommen: „Gehen Sie wieder in die Tankstelle und kaufen Sie etwas.“ Das habe geholfen.

Von all diesen Schilderungen bekam der aus Polen stammende Angeklagte offenbar kaum etwas mit. Ziemlich teilnahmslos saß er auf der Anklagebank und starrte vor sich hin. Zu Beginn des Prozesses hatte er bereits ein Geständnis abgelegt – in Anbetracht belastender Zeugenaussagen, seiner Festnahme auf frischer Tat sowie einer ausführlichen Videoaufzeichnung blieb ihm wohl auch nichts anderes übrig.

Lange Suchtkarriere

Eine lange Suchtkarriere liegt hinter dem Mann, sowohl Amphetamine als auch Alkohol ließen ihn immer wieder zum Straftäter werden. In Polen saß er bereits zwei Jahre im Gefängnis, und auch derzeit sitzt er in Frankfurt eine Ersatzfreiheitsstrafe ab, die er sich wegen eines Beschaffungsdelikts eingehandelt hatte.

Ein psychiatrischer Sachverständiger referierte bereits vor einer dicken Untersuchungsakte seines Patienten. Es geht im eine möglicherweise eingeschränkte Schuld- und Steuerungsfähigkeit des Mannes, die sich strafmildernd auswirken könnte. Mehrere Polizeibeamte kamen ebenfalls zum Zuge, die den Angeklagten zum Zeitpunkt seiner Festnahme beschrieben.

In der kommenden Woche ist bereits die Urteilsverkündung vorgesehen.