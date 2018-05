Für Stefan Tommek war der Brief des Landgerichts Frankfurt ein Schock. Plötzlich war alles wieder da: die Bilder im Kopf, die Panikattacken. Der 48-jährige Vertriebsmanager wurde als Zeuge zu einer Strafverhandlung geladen. Die Anklage lautete „versuchter Mord“. Dies schwarz auf weiß zu lesen und sich vorzustellen, dem Täter bald im Gerichtssaal gegenüberzutreten: „Das zog mir den Boden unter den Füßen weg“, sagt Tommek.

„Wiedererleben der Tat“

So wie ihm geht es vielen Menschen, die in einem Gerichtsprozess aussagen müssen über selbst erlebte Straftaten. „Es ist wie ein Wiedererleben der Tat, Monate danach“, sagt Janine Wenz. Sie ist Sozialarbeiterin und kümmert sich gemeinsam mit zwei Kollegen um die „Beratung und psychosoziale Betreuung“ von Zeugen. Ihre Einrichtung gibt es seit 25 Jahren am Landgericht. Bekannt ist sie der breiten Öffentlichkeit allerdings kaum. Betroffene wissen oft gar nicht, dass sie sich dorthin wenden können.

Oft sind es Opfer von Straftaten, um die sich die drei Mitarbeiter vor, während und nach der Gerichtsverhandlung kümmern. Bei Stefan Tommek ging es hingegen um einen Helden. Im Juni 2015 rettete er dem Filialleiter eines Sportgeschäfts das Leben. Im Vorbeigehen hörte er Schreie, wie er sie noch nie zuvor gehört hatte, ging hinein und fand den 25-jährigen mit einem Brotmesser im Bauch über der Theke liegen. Geistesgegenwärtig hinderte er den jungen Mann daran, sich das Messer herauszuziehen – ansonsten wäre er verblutet.

Der psychisch kranke Täter stand die ganze Zeit noch im Laden. Das merkte Tommek erst, als der Mann hinaus stürmte. Er rannte hinterher und schaffte es, ein Foto zu machen, ohne das der Messerstecher wohl nie geschnappt worden wäre.

In den Wochen danach litt Tommek an Schlafstörungen und konnte nichts kochen, aus Angst vor dem Messerblock in seiner Küche. Mit psychologischer Hilfe schaffte er es, die Erlebnisse einigermaßen zu verarbeiten. Bis dann das Schreiben des Landgerichts kam.

Es folgte allerdings ein zweiter Brief. Eine persönliche Einladung der Zeugenbetreuung, vorab zu einem Gespräch vorbeizukommen. „Darüber habe ich mich sehr gefreut“, sagt Tommek. „Ich war zwei Stunden dort, habe den Ablauf erklärt bekommen und konnte dann ganz frei in die Gerichtsverhandlung gehen, denn ich wusste, was mich erwartet.“ Während der Verhandlung habe er dann gar keine Unterstützung mehr gebraucht.

Zeugenbetreuerin Wenz sagt, dass sie solche Einladungsbriefe nur schreiben kann, wenn sie von dem jeweiligen Richter rechtzeitig informiert wird. Ansonsten komme der Kontakt über Polizeibeamte oder Opferberatungsstellen zustanden. „Wir laufen aber auch über die Gerichtsflure und sprechen dort wartende Zeugen an, ob sie noch Beratungsbedarf haben.“

Aussage gegen den Vater

Wie wichtig ihre Arbeit ist, macht Wenz an einem weiteren Fall deutlich. Ein zwölfjähriger Junge musste vor Gericht aussagen – als Opfer schweren sexuellen Missbrauchs durch den eigenen Vater. „Er wollte nicht per Video zugeschaltet werden, sondern im Gerichtssaal sein. Doch er war sehr aufgeregt und hatte Angst, dass ihm die Stimme versagen wird“, erzählt Wenz. „Wir haben ihm vorher in Ruhe den Saal gezeigt. Und während der Verhandlung hat sich mein Kollege neben ihn gesetzt, um eine Barriere zum angeklagten Vater zu bilden.“ Mit dieser Unterstützung konnte der Junge sicher sprechen.

Stefan Tommek ist von der Zeugenbetreuungsstelle so überzeugt, dass er ihr einen Teil seines Preisgeldes überlassen wollte. Er wurde für seine Zivilcourage ausgezeichnet. Bürokratische Hürden machten die Spende jedoch unmöglich. Nun will er sich auf andere Weise revanchieren: Er will dafür sorgen, dass das Angebot bekannter wird.