Ermittlungen in Frankfurt: Zeugen von Attacke auf Flüchtlingsprojekt „Project Shelter“gesucht

Nach dem Angriff auf das Flüchtlingsprojekt „Project Shelter“ in Bornheim hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Zudem wurde eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung oder Ergreifung der Täter führen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Laut Ermittlungsbehörde haben die bislang unbekannten Täter in der Nacht zum Freitag die Scheibe der Eingangstür des von der Initiative betriebenen Begegnungs-Cafés in der Berger Straße eingeworfen und im Innenraum eine schwarze, teerähnliche Flüssigkeit versprüht. Die Mitarbeiter von „Project Shelter“ engagieren sich für wohnungslose Migranten und organisieren Unterkünfte. An der Eingangstür wurde ein mutmaßlich von den Tätern stammendes Bekennerschreiben mit rassistischen Äußerungen gefunden. Darin wurde mit weiteren Aktionen auch gegen die Mitarbeiter der Initiative gedroht. Die Täter nennen sich „Fragida Armee Fraktion“, sind offensichtlich dem extrem rechten Lager zuzuordnen und rufen die Linken-Politiker in der Stadt auf den Plan.

„Dieser Anschlag gilt allen engagierten Menschen, die sich um die Betreuung von Geflüchteten und Schutzsuchenden sorgen und damit jeden Tag Zivilcourage zeigen“, sagt Dominike Pauli, Vorsitzende der Linken-Fraktion im Römer.

Ihre Parteikollegin Pearl Hahn, Stadtverordnete und Mitglied im Ortsbeirat 4, fordert: „Wir wollen, dass diese Tat rasch und umfassend aufgeklärt wird und hoffen, dass das Project Shelter möglichst bald wieder seine Räumlichkeiten nutzen kann.“ Nach Ansicht Hahns werde die rechte Szene in Frankfurt immer aggressiver: „Es ist Rassismus. Auch in Frankfurt am Main häufen sich die Übergriffe auf Geflüchtete, Schutzsuchende und Obdachlose. Diesen Ausdruck einer Verrohung der Gesellschaft werden wir nicht akzeptieren.“

