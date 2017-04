Waffen und Drogen per Post: Zoll am Flughafen findet Illegales eher in der Fracht als bei Reisenden

Das Hauptzollamt Frankfurt am größten deutschen Flughafen ermittelte auch im vergangen Jahr in vielen Fällen wegen Verstößen gegen Artenschutz und Markenpiraterie. Die Fälscher und Drogenschmuggler lassen sich einiges einfallen.

Kokain in Brustimplantaten einer Frau aus Kolumbien, fast 7000 Ecstasy-Tabletten in einer schwarzen Schmuggelhose samt passenden „Knieschützern“: Solche Funde sind spektakulär, aber eher selten. Alltag hingegen ist für die Fahnder am Frankfurter Flughafen inzwischen der Drogenschmuggel per Post. Dies erklärte gestern Albrecht Vieth (63), Leiter des Hauptzollamtes Frankfurt, bei der Bilanz für das Jahr 2016: „Das Darknet lässt grüßen“, betonte er. 34 Drogenkuriere wurden festgenommen, darunter neun „Schlucker“, die Rauschgift im Körper transportierten. Doch besonders fassungslos machte Vieth der Fall der Drogenkurierin aus Kolumbien: Sie schmuggelte ein Kilogramm Kokain in Brustimplantaten, fiel bei einer Kontrolle auf, wurde geröntgt. „Die Implantate waren schlecht gemacht, das war wirklich gefährlich für die Frau“, so Vieth. 900 Euro sollte ihr Lohn betragen – doch sie erhielt zweieinhalb Jahre Gefängnis.

Internationales Drehkreuz

Der Airport gilt seit Jahren als Drehkreuz des internationalen Drogenschmuggels. Knapp 5300 Kilogramm Rauschgift wurden 2016 sichergestellt worden. Das waren zwar 36 Prozent weniger als im Jahr 2015, doch stieg die Zahl der Funde um 182 Prozent auf 4675 – und dies nicht bei Reisenden: „Wir erleben eine extreme Verlagerung des Drogenschmuggels vom Reise- in den Post- und Frachtverkehr“, sagte Vieth. So stieg die Zahl der Drogenfunde in der Post am Flughafen innerhalb eines Jahres um 232 Prozent auf 4515. Über illegale Internetwege würden immer öfter kleine Mengen Rauschgift bestellt und verschickt.

Bilderstrecke Bärenkrallen-Kette und Plagiate: Fundstücke des Zoll am Flughafen

Die übrigen 160 Funde verteilen sich auf Reisende, Gepäck und Fracht (Cargo). Laut Vieth landen jeden Tag 35 sogenannte Hochrisikoflüge auf Rhein-Main, bei denen der Zoll oft fündig werde. Zwar vermied Vieth, Südamerika als Herkunftsdestination zu nennen, doch räumte er ein, der Rückgang der sichergestellten Menge könne damit zu tun haben, dass ein Flug von der venezolanischen Hauptstadt Caracas nach Frankfurt gestrichen worden sei.

Die Kaudroge Khat machte mit fast 5000 Kilogramm übrigens wie schon im Jahr 2015 die größte Menge der von Fahndern entdeckten Drogen aus, gefolgt von Amphetaminen (dazu gehört Ecstasy) mit rund 160 Kilogramm sowie Kokain (knapp 100 Kilo). Die Schmuggler sind einfallsreich: Zu den Verstecken gehörten etwa Lautsprecher, eine Babywickeldecke, ein Mini-Billardtisch oder ein kleiner Backofen.

Artenschutz kontrolliert

Wie findet der Zoll bei mehr als 85 000 Tonnen Luftfracht im Jahr die Sendungen? Röntgen und auffällige Zollinhaltserklärungen, so Zoll-Sprecherin Isabell Gillmann. Bei Verdacht helfen auch die 32 Spürhunde: Sie schlagen bei Drogen, Waffen, Sprengstoff, Tabak, Bargeld und geschützten Arten an. „Die Bandbreite der Verstöße gegen den Artenschutz ist sehr groß“, sagte Vieth. Es gab 383 Sicherstellungen mit fast 17 000 artengeschützten Einzelexemplaren, darunter über 2000 lebende Tiere und rund 14 000 Erzeugnisse aus geschützten Arten.

Milliardenschaden durch Plagiate Das Geschäft mit Plagiaten oder Falsifikaten blüht: Sportschuhe und Spielzeug, Sonnenbrillen und Spielkonsolen, Scheren und Schlüsselanhänger werden bevorzugt in China, Russland und Fernost gefälscht. clearing

Detlev Schmidt, Leiter des Zollamtes Fracht, berichtete von zwei „Großaufgriffen“ gefälschter Markenprodukte. Dafür wurden allein insgesamt 42 Tonnen Fracht kontrolliert. Gefälscht waren vor allem Handtaschen, Geldbörsen, Schuhe und Fußballtrikots. Mehr als die Hälfte der sichergestellten Waren (53,6 Prozent) stammte aus China und Hongkong. Als nächstes in der Liste folgt Russland. Auch Waffen wie Dolche sowie gefälschte Medikamente wurden eingezogen.

Ein großes Thema war erneut der Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung: Die etwa 60 Mitarbeiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit prüften fast 300 umfangreiche Sammlungen von Geschäftsunterlagen und leiteten rund 1200 Strafverfahren sowie gut 200 Bußgeldverfahren ein. Den Umfang der aufgedeckten Schäden bezifferte Albrecht Vieth gestern auf insgesamt knapp 46 Millionen Euro. Die Summe der Bußgelder in Steuerstrafverfahren betrug rund 2,8 Millionen.