Spendenaktion: Zoo: Eine größere Außenanlage für Kumar und Zarina

Rund 930 Quadratmeter größer könnte das Außengehege der beiden Löwen Kumar und Zarina sein. Dafür müsste der Wassergraben trockengelegt werden. "Geplant ist ein zehn Meter breiter und fünf Meter tiefer Trockengraben, der mit Sandplätzen und üppiger Bepflanzung abwechslungsreich gestaltet wird. So entsteht ein anregungsreicher Lebensraum auf mehreren Ebenen", erklärt Zoodirektor Professor Manfred Niekisch.

Die Umbaupläne legen schon vor

Konkrete Umbaupläne gibt es auch schon: "Die Pläne versprechen eine Neugestaltung der Löwen-Anlage, die optisch zu den anderen Neubauten passt – Zoogestaltung aus einem Guss“, so Niekisch. Die Pläne kommen von keiner Unbekannten. Landschaftsarchitektin Ariane Röntz baut gerade die Pinguin-Anlage neu und war am Bau des Ukumari-Landes beteiligt.



Bedeutsam für den Artenschutz



Der Umbau ist auch für den Artenschutz wichtig: Die neuen Haltungsrichtlinien für Großkatzen schreiben nämlich vor, dass die Außenanlage bei Bedarf in zwei abgeschlossene Bereiche getrennt werden kann. Auch diese Vorgabe wird beim Umbau berücksichtigt und damit eine wichtige Voraussetzung für die Zucht der hochbedrohten Tierart erfüllt.

Die Kosten

Jetzt fehlt nur noch das Geld. Der Zoo schätzt mit Kosten um die 1,3 Millionen Euro. Deshalb bitte er jetzt um Spenden.



So kann man ZARINA und KUMAR helfen:

Spendenkonto

Zoo Frankfurt I Postbank Frankfurt

BIC: PBNKDEFF I IBAN: DE24 5001 0060 0078 3286 07

Stichwort „Spende Löwengehege“



Charity-SMS

Eine Charity-SMS im Wert von 5 € an 81190 mit dem Stichwort „Löwen“ senden, der Betrag wird automatisch durch den Telefonanbieter vom Konto abgebucht. (Abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 0,17 € pro SMS)



Spendenbox

Oder einfach die Spendenbox im Katzendschungel füttern.

Erfolgreiches Spendenmodell

2012 und 2013 gab es bereits eine Spendenaktion in Kooperation mit den Eishockey Löwen Frankfurt. Seinerzeit kamen mehr als 22.000 Euro zusammen, die in die Planung der Anlage geflossen sind.