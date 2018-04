Das Löwenpaar «Kumar» und «Zarina» aus dem Frankfurter Zoo erwartet Vierlinge. Die fünfjährige Löwin soll nach viermonatiger Tragezeit Mitte April werfen. «Plus minus zehn Tage», sagte Zoo-Sprecherin Christine Kurrle am Mittwoch. Das elfjährige Männchen war erst im September aus Dublin nach Frankfurt gekommen. Die beiden Löwen hätten sich dann aber ziemlich schnell angenähert.

Über den anstehenden Vierlings-Wurf sagte Kurrle: «Das ist viel, aber nichts Ungewöhnliches». Asiatische Löwen bekämen in der Regel ein bis vier Junge, am häufigsten allerdings Zwillinge. Wenn der Nachwuchs nach zwei bis drei Jahren geschlechtsreif ist, soll er über das Zuchtprogramm in andere Zoos kommen. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

(dpa/lhe)