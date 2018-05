Zoo: Zoodirektor Miguel Casares: Der Zoo ist eine tickende Zeitbombe

Im Kulturausschuss haben Sie vor kurzem die Bombe hochgehen lassen: Der Zoo Frankfurt ist in seinem jetzigen baulichen Zustand nicht zukunftsfähig, in den nächsten Jahren soll er umgebaut werden. Wie schlimm steht es um unseren Zoo?

MIGUEL CASARES: Dem Zoo geht es schlecht, er ist eine tickende Zeitbombe. Etwa zwei Drittel der Anlagen sind nicht mehr zeitgemäß. Die Bausubstanz ist so marode, dass wir sehr bald etwas tun werden.

Was genau muss getan werden?

CASARES: Wir müssen einen Plan für die nächsten 15 Jahre entwickeln. In den nächsten fünf Jahren müssen wir zunächst die Dinge anpacken, die sehr dringlich sind. Dabei dürfen aber die nächste und übernächste Phase nicht vergessen werden, auch sie müssen geplant werden.

Was ist denn besonders dringlich?

CASARES: Wir müssen überlegen, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln wollen. Die Bausubstanz und die Art, wie wir unsere Tiere präsentieren, ist nicht mehr zeitgemäß. Das habe ich schon von mehreren Kollegen aus anderen Zoos gehört.

Jetzt haben Sie bereits zweimal die schlechte Bausubstanz erwähnt. Welche Gebäude sind davon besonders betroffen?

CASARES: Das älteste Gebäude ist das 145 Jahre alte Nashorn-Haus, das nach dem Zweiten Weltkrieg an gleicher Stelle wieder aufgebaut wurde. In dessen Keller kann man besonders gut den maroden Zustand erkennen, der sich auch in den anderen Gebäude, vor allem in den Katakomben, zeigt. Es ist nicht so schlimm, dass wir schon nächsten Monat etwas tun müssen, aber es muss sehr bald etwas geschehen. So kann es nicht weitergehen.

Warum nicht?

CASARES: Weil wir als Zoo mit 840 000 Besuchern jährlich die größte Freizeiteinrichtung der Stadt sind und dies auch bleiben wollen. Das geht aber nur, wenn wir für die Menschen attraktiv bleiben. Noch lieben die Frankfurter ihren Zoo und seine Tiere, die wirklich wunderschön sind. Diese Begeisterung wollen und müssen wir für unser neues Konzept nutzen, wir wollen Emotionen wecken und die Besucher zugleich für Naturschutz begeistern – in noch engerer Zusammenarbeit mit der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Das funktioniert aber nicht mit dieser altmodischen Präsentation der Tiere. Da müssen wir neuere Wege gehen.

Gibt es ein Beispiel für diese altmodische Präsentation?

CASARES: Die Okapis. Das sind wunderschöne Tiere, aber wir präsentieren sie wie eine Briefmarkensammlung hinter Gittern. Oder die Giraffen: Der Trockengraben wurde zugeschüttet, um den Tieren mehr Platz zu verschaffen. Das ist gut, allerdings musste stattdessen ein Zaun gebaut werden, der den freien Blick auf die Tiere versperrt. Das ist eine Katastrophe.

Nur für die Besucher oder auch für die Tiere? Leiden diese durch die alten Gehege, haben sie zu wenig Platz?

CASARES: Nein, den Tieren geht es gut. Auch wegen des großen Wissens unserer Tierpfleger. Es ist die Art der Präsentation, die nicht mehr zeitgemäß ist. Wir haben Gitter und Zäune, dahinter marode, alte Häuser. Das ist nicht schön.

Wie sollte der Zoo denn aussehen?

CASARES: Ein gutes Beispiel für eine moderne Anlage ist das vor fünf Jahren eröffnete Ukumari-Land, direkt neben dem Zooeingang. Dort leben die Brillenbären, neben den Waldhunden und Brüllaffen. Aber nicht gemeinsam, wie es für den Besucher aussieht, sondern auf drei getrennten Anlagen mit einem Trockengraben dazwischen. An dieser Art der Haltung wollen wir uns künftig orientieren.

Diese soll also auf den Rest des Zoos übertragen werden?

CASARES: Ja, unser Vorschlag ist, großflächiger zu planen. Es gibt zwei große Areale – Südwest und Nordost – in denen es viele alte Anlagen wie die der Giraffen und Zebras oder der Affen gibt. Diese beiden Bereiche müssen völlig umgeplant werden. Aber nicht nur die Tieranlagen, auch der Besucherservice.

Können Sie das konkretisieren?

CASARES: Haben wir genug Toiletten? Haben wir eine gute Gastronomie? All das muss man hinterfragen, wobei eines klar ist: Eine gute Gastronomie haben wir definitiv nicht. Dort muss unbedingt nachgebessert werden.

Das hört sich nach viel Arbeit und einem hohen finanziellen Aufwand an. Wo wollen Sie denn da anfangen und wer soll das alles bezahlen?

CASARES: Bürgermeister Uwe Becker (CDU) hat uns die finanzielle Unterstützung der Stadt für die nächsten Jahre zugesagt. Die brauchen wir auch, anders geht es nicht. Bei den Giraffen müssen wir schnell aktiv werden, sie stehen auf der Prioritätenliste weit oben. Ihr Innenauslauf muss erweitert werden. Das ist aber nur eine kleine Maßnahme, damit die Tiere im Winter mehr Platz haben.

Platz ist ein gutes Stichwort. Der Zoo hat zwar eine tolle, eine sehr zentrale Lage, kann aber deswegen auch nicht vergrößert werden. Müssen Sie sich von einigen Arten trennen oder wie wollen Sie das Platzproblem lösen?

CASARES: Das kann man erst sagen, wenn das Konzept steht. Das wird frühestens Anfang nächsten Jahres so weit sein. Erst dann können wir sagen, welche Arten wir auch in Zukunft halten können. Natürlich müssen wir Prioritäten setzen, der Frankfurter Zoo braucht auch weiterhin Großtiere, wie Giraffen oder Zebras. Wir haben elf Hektar und die wollen gut aufgeteilt werden, denn die Haltung der Tiere muss exzellent sein.

Wäre es in diesem Zuge auch denkbar, dass Tiere vergesellschaftet werden und sich künftig Anlagen teilen?

CASARES: Ja, alle Anlagen sollten, wenn möglich, mehrere Arten beheimaten. Das ist nicht nur für die Besucher attraktiver, sondern schafft auch Platz. Das macht Sinn, in diese Richtung müssen wir uns entwickeln. Das ist aber alles nicht so einfach.

Wieso?

CASARES: Die Planungen sind sehr aufwendig, man muss auf viele Details achten. So brauchen die Tiere ihre eigenen Boxen auf dem Gelände. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern braucht Zeit. Das ist zwar viel Arbeit, aber es macht ja auch Spaß. Zudem ist eine großflächige Planung wichtiger, als stets nur Kleinigkeiten zu erneuern.

Warum?

CASARES: Weil der Zoo ansonsten in den nächsten 20 Jahren zunehmend an Ansehen verlieren wird. Die Zoowelt hat sich in den vergangenen Jahren sehr weiterentwickelt, man darf den Anschluss an andere Zoos nicht verlieren. Das hat eine Umfrage gezeigt, die wir durchgeführt haben. Während die Frankfurter gerne wieder zu uns kommen, entscheiden sich viele Touristen dagegen, weil sie schon andere, viel modernere Zoos gesehen haben.

Kommen wir noch einmal zurück auf die Tiere, die zu wenig Platz haben. Das wirkt sich doch sicher auch auf die Zucht aus?

CASARES: Sicherlich, ein gutes Beispiel sind die Spitzmaulnashörner, wovon wir nur noch ein Tier besitzen. Das Erhaltungszuchtprogramm sieht jedoch vor, dass man mindestens drei Tiere halten muss, das geht bei uns aber nicht. Wo denn auch? Die Größe der Anlage entspricht einfach nicht mehr den heutigen Ansprüchen.

Ist das auch der Grund, warum es „nur“ noch drei Giraffen gibt?

CASARES: Ganz genau. Diese Art züchten wir nicht mehr, weil wir auf dieser Anlage einfach nicht mehr Giraffen halten wollen. Das war vor 30 Jahren eine ganz andere Nummer, da hat sich darüber niemand Gedanken gemacht. Je mehr desto besser, war damals das Motto. Da gab es auch schon mal acht Giraffen auf der Anlage. Aber auch wenn wir eine Art in Frankfurt nicht züchten, so ist sie trotzdem wichtig für das Erhaltungszuchtprogramm.

Warum?

CASARES: Weil wir die Tiere in andere Zoos abgeben. So wie die Zebras. Bei uns leben nur weibliche Tiere, die wir sozialisiert haben und die in anderen Tierparks der Zucht dienen können. Das betrifft auch unsere Seebären, hier besitzen wir nur Bullen.

Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was passieren muss, damit der Zoo gut in die Zukunft starten kann. Es ist aber in den vergangenen Jahren schon einiges passiert, das jüngste Projekt ist die neue, 800 Quadratmeter große Pinguinanlage, die im Sommer 2018 eröffnet werden soll. Klappt das?

CASARES: Die Anlage wird 2018 fertig sein, aber die Eröffnung folgt später. Nach dem Bau kommen nach und nach die neuen Humboldt-Pinguine aus unterschiedlichen Zoos. Das braucht Zeit.

Weiß man denn mittlerweile, woher die neuen Zoobewohner kommen?

CASARES: Ich habe schon mit mehreren Zoos gesprochen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einen Plan A, B, C und D. Die Anlage wird auf jeden Fall bewohnt werden.

Hier finden Sie alle Folgen der Montagsinterviews.