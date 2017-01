Grund war das schlechte Wetter: Zoodirektor zählt weniger Besucher

Fast 805 000 Besucher strömten im vergangenen Jahr in den Zoo. „Im Jubiläumsjahr 2015 zählten wir mehr als 830 000 Besucher. Vor allem das kühle und nasse Wetter im späten Frühjahr und der durchwachsene November sorgten 2016 für ein Minus, das nicht aufzuholen war“, so Zoodirektor Prof. Manfred Niekisch.

Beliebt sind die Führungen. Im Jahr 2016 wurden rund 980 Touren mit etwa 12 000 Teilnehmern gebucht. Darunter auch das Angebot „Places to see. . ., ein Projekt der pädagogischen Abteilungen der Frankfurter Museen und des Zoos, das sich speziell an Geflüchtete richtet. Ein Plus gab es bei den Tierpatenschaften: Rund 2000 Menschen „betreuen“ 2320 Tiere. Spitzenreiter waren erneut die Erdmännchen, gefolgt von Zwergziegen und Kurzohr-Rüsselspringern. „Noch keine Paten haben die Addax-Antilopen – eine neue Art, die Anfang Oktober bei uns eingezogen ist. Im Jahr 2018 möchten wir für die Goldgelben Löwenäffchen eine neue Außenanlage bauen. Das ist kein großes Projekt, kann aber nur realisiert werden, weil es die Spenden aus den Patenschaften gibt“, lobt Niekisch.

Auch Ehrenamtler unterstützen den Zoo. „Vor allem bei den vielen Veranstaltungen kämen wir ohne Helfer nicht zurecht. Besonders bedanken möchte ich mich bei den 39 ehrenamtlichen Naturschutzbotschaftern. Mit ihren Infomobilen und Veranstaltungen betreiben sie Umweltbildung im besten Sinne. 700 Mal kamen die Naturschutzbotschafter 2016 zum Einsatz. Das entspricht 2800 Stunden ehrenamtlicher Arbeit“, so Niekisch.

Die Säugetiere waren am Stichtag 31. Dezember mit 1238 Individuen in 81 Arten vertreten. Das sind deutlich mehr Tiere als im Vorjahr. Die Haltung von Rappenantilopen wurde 2016 zugunsten der hochbedrohten Addax-Antilopen aufgegeben, neu sind auch die Buschschliefer.

Am 31. Dezember lebten im Zoo 319 Vögel in 78 Arten. Damit ist der Vogelbestand zahlenmäßig nahezu unverändert geblieben, es gab aber einige Änderungen bei den Arten. So sind erstmals Strohhalsibisse und Jakarinifinken zu sehen. Ausgeflogen sind unter anderem Darwinnandus, Rothalsgänse und Krickenten.

313 Tierarten – von Eselspinguinen bis Puschel-Lederkorallen – leben im Exotarium. Insgesamt zählt das Revier einen Bestand von 3050 Tieren, wobei Staaten und Schwärme häufig zu einem Individuum zusammengefasst werden, etwa die Blattschneiderameisen. Im Vergleich zu 2015 leben deutlich weniger Arten im Exotarium: Das liegt an der Sanierung mehrerer großer Becken in der Aquarienhalle.

Als Meilenstein gilt der Start der Bauarbeiten für die neue Pinguin-Anlage. Niekisch frohlockt: „Wir sind uns alle sicher – die neue Anlage ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Frankfurter Zoos und sie wird einen Besuch noch interessanter und attraktiver machen.“