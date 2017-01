Handball-WM in Frankreich Nationalspieler Steffen Fäth aus Frankfurt: Warmlaufen für den Coup

Kassel. Der 26 Jahre alte Rückraumspieler Steffen Fäth will nach dem EM-Sieg 2016 auch in Frankreich mit dem deutschen Nationalteam ganz oben stehen. Begonnen hat seine Karriere in Frankfurt. Und bald wird er zumindest wieder in der Nähe spielen. mehr