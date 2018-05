Kontrolle: Zu viele Fußgänger gehen bei Rot über die Ampel

Innerhalb von zwei Stunden hat die Polizei gestern 149 Fußgänger dabei erwischt, wie sie an der Ampel am Hauptbahnhof über Rot liefen – obwohl die Beamten wirklich nicht zu übersehen waren. Denn zwei von ihnen waren mit Kopf und Oberkörper in riesige aufblasbare Kugeln geschlüpft.

Als die Frau mit der roten Jacke an ihm vorbei über die Straße spurtet, schreckt Heinz Pohl hoch. „Hey, es ist Rot!“, ruft der Verkehrspolizist und deutet auf die Ampel. Dann schaut er links, schaut rechts und setzt nach, um die Missetäterin aufzuhalten. Diese versteht die Welt nicht mehr, als Pohl seinen Block zückt und ihre Personalien aufnimmt. „In Frankreich machen das alle so“, sagt sie kopfschüttelnd. „Wir sind hier aber in Frankfurt“, antwortet Pohl.

Der erfahrene Polizist hat kein Verständnis für diejenigen, die als Fußgänger einen sogenannten Rotlichtverstoß für eine Bagatelle halten. „Nach einem Unfall den Hinterbliebenen entgegentreten zu müssen, ist eine emotionale Herausforderung“, sagt Pohl. „Das würde ich mir gern ersparen.“ Erst Anfang April erfasste am Kaisersack ein Auto zwei 17-Jährige, weil sie trotz roter Leuchte über die Straße liefen. Sie überlebten schwerverletzt. Vor zwei Jahren zahlte ein 58 Jahre alter Mann aus Seligenstadt an der selben Stelle für den gleichen Fehler mit seinem Leben.

Info: Auch Fahrradfahrer an der Ampel erwischt Von 14 Uhr bis 16 30 Uhr hat die Frankfurter Polizei gestern an der Bockenheimer Landstraße Ecke Barckhausstraße insgesamt 26 Fahrradfahrer angehalten, die zuvor die rote Ampel an der Feuerbachstraße clearing

Diesen tragischen Hintergrund merkt man der gestrigen Polizeikontrolle am Straßenübergang vom Hauptbahnhof ins Bahnhofsviertel aber kaum an. Die Beamten wollen „schwächere Verkehrsteilnehmer“ für ihre Situation sensibilisieren. Deshalb steigen abwechselnd zwei Polizisten in transparente, aufblasbare Kugeln. Das sieht kurios aus, bringt Aufmerksamkeit und zeigt: Fußgänger haben keine Knautschzone – also müssen sie extra vorsichtig sein.

69 Kinder wurden verletzt

„Rotlichtmissachtung ist eine der Hauptunfallursachen, wenn Fußgänger zu Schaden kommen“, erklärt Thomas Gohla von der Frankfurter Verkehrserziehung. Die Polizeistatistik 2017 zählte in Frankfurt 486 Verkehrsunfälle mit Fußgängern, 383 Menschen wurden dabei verletzt, 69 von ihnen waren Kinder. Und in 186 Fällen machten die Passanten den ursächlichen Fehler. Wenn dann auch noch die Autofahrer zu schnell unterwegs seien, könne man von Glück sprechen, wenn am Ende nicht ein weiterer Verkehrstoter stünde, mahnt Gohla.

Gefahrenstelle Kaisersack

Am Kaisersack, der als Gefahrenstelle gilt, zeigt sich gestern schnell: Selbst wenn die Polizei die steigende Zahl derer, die von Smartphone oder Kopfhörern abgelenkt werden, nicht einrechnet, muss sie feststellen: Die meisten „Fehler“ werden absichtlich gemacht. Obwohl fast ein Dutzend Uniformierter gut sichtbar wartet, gehen ihnen in nur zwei Stunden 149 Passanten ins Netz, die über Rot laufen – von der Mutter mit Kind über den Geschäftsmann bis zum Studenten.

„Wenn wir in Zivil wären, kämen wir mit dem Zählen überhaupt nicht hinterher“, erklärte Tim Heinen, Leiter der Polizeidirektion Verkehrssicherheit. „Die Leute sind bedingt belehrbar. Es gibt immer welche, die meinen, die Regeln gelten nicht für sie.“

Deshalb setzt die Polizei auf Aufklärung. Im Nieselregen halten die Beamten vorbeieilende Fußgänger an, erklären deren Vergehen, schreiben Namen und Adresse auf und kassieren ein Bußgeld ein. Gerade einmal fünf Euro kostet es einen Fußgänger, bei Rot über die Straße zu gehen. Autofahrer kassieren bis zu 360 Euro Strafe, Fahrverbote und Punkte in Flensburg. Auch von Radfahrern kann die Polizei bis zu 180 Euro einfordern. Die Rotlichtmissachtung kann aber in allen Fällen gleich dramatisch enden.

Und so wundert es die Polizisten kaum, dass sich nur wenige der angehaltenen Fußgänger einsichtig zeigen. Ausreden haben sie viele parat: Ein dringender Geschäftstermin, die abfahrende Bahn, der Regen, dass es im Heimatdorf keine Ampeln gibt oder gar, dass man als Kind nie gelernt habe, auf Grün zu warten.

„Das Phänomen Rotlichtmissachtung besiegen wir mit dieser Aktion sicher nicht“, sagt Gohla. „Aber vielleicht können wir manchen Fußgängern ja mit auf den Weg geben: Wenn ihr schon diesen Fehler macht, schaut euch wenigstens vorher gut um.“