Runder Tisch soll Klarheit schaffen: Zukunft der Seniorenwohnanlage Mainfeld ungewiss

Im Mainfeld werden sukzessive die Wohntürme saniert. Zwei von sechs haben bereits einen neuen Anstrich erhalten, ein dritter steckt mitten in der Verjüngungskur. Nur der kleinste, die Seniorenwohnanlage mit der Hausnummer 16, blieb in den Verschönerungsplänen bislang unberücksichtigt.

70er-Jahre-Bau

In den 1970er Jahren erbaut, ist das elfstöckige Haus von außen und innen dringend sanierungsbedürftig. Die Heizung wurde in den 216 Wohnungen an der 1,80 Meter hohen Decke angebracht. So fällt es vielen Senioren schwer, das Heizungsventil ohne Hilfe zu regulieren. Außerdem sind die Sitzbadewannen nicht seniorengerecht. Immer wieder wurde ein Abriss des Gebäudes in Betracht gezogen.

Der überwiegende Teil der Bewohner aber – so hat eine FNP-Umfrage ergeben – fühlt sich in den eigenen vier Wänden durchaus wohl. Droht ihrem Turm das Ende, müsste für sie ein Ersatzareal gefunden werden. Zwei stehen zur Disposition. Allerdings befindet sich auf dem einen bereits der Jugendclub. Und auf dem anderen wurde erst kürzlich ein Bolzplatz errichtet. „Das muss bei der Lösungsfindung unbedingt bedacht werden“, findet Doris Mollath-Zündorf (SPD).

Bislang hat sich das Planungsamt um eine Entscheidung gedrückt. „Es kann nicht sein, dass wir die Bewohner so lange im Unklaren lassen“, findet Petra Korn-Overländer (SPD), stellvertretende Vorsitzende des Ortsvereins. Ihre Partei hat deshalb angeregt, einen runden Tisch einzuberufen. „Daran sollten sich sowohl die ABG Holding als auch alle beteiligten Ämter, die Ortsbeiratsmitglieder und das Quartiersmanagement beteiligen“, sagt sie.

Keine Einigkeit

Auch Ortsbeirat Christian Becker (CDU) hält das für eine gute Idee: „Die Angelegenheit ist heikel. Wir können den Bewohnern nicht einfach ihre Heimat rauben. Gemeinsam müssen wir die beste und praktikabelste Lösung finden.“ Noch nicht einmal innerhalb der Parteien herrscht diesbezüglich Einigkeit: „In der SPD scheiden sich die Geister“, erklärt Korn-Overländer.“

Weil sie das ewige Hin und Her leid ist, hat die ABG bereits vergangenes Jahr angefangen, die Zimmer sukzessive zu sanieren – pro Einheit zahlt sie dafür zwischen 8000 und 10 000 Euro. „Es ist alles andere als zielführend, dass hier punktuell in die Erneuerung der Räumlichkeiten investiert wird, wo doch der Abriss der kompletten Anlage noch im Raum steht“, findet SPD-Vorsitzende Stefanie Then.