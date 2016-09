Holzgebäude auf dem Roßmarkt: Zukunftspavillon am Roßmarkt: Ein Provisorium setzt sich fest

Ursprünglich sollte Ende Oktober diesen Jahres Schluss sein: Doch nun bekommt das hölzerne Provisorium am Roßmarkt offenbar eine Verlängerung. „Der Pavillon hat Zeit gebraucht, um seine Strahlkraft zu entwickeln“, sagt Mark Gellert, Sprecher des Planungsdezernenten Mike Josef (SPD). Und Josef will nun prüfen, ob das Gebäude nicht noch bis Ende März 2017 bleiben kann. Den Bauherren, dem „Verein Architektursommer“ in Zusammenarbeit mit dem „Frankfurter Garten“ wäre das nur recht. Eine dauerhafte Nutzung sei aber nicht vorgesehen sagte Gellert.

Kommentar: Weg mit dem Holzschuppen! Manchmal tut es gut, die Stadt mit fremden Augen zu sehen. Stellen Sie sich vor, sie sind ein chinesischer Tourist und sehen auf dem Roßmarkt eine Holzbaracke. clearing

Er sieht den 30 Meter langen Holzbau als städtebauliches Experiment. Denn es gibt Überlegungen innerhalb des Innenstadtkonzepts, an dem Ort, wo das provisorische Bauwerk nun steht, einen Gebäuderiegel zu bauen, um den Goetheplatz und den Roßmarkt besser zu gliedern. Die Tristesse dieser Platzfolge ist ein kommunalpolitisches Dauerthema. Der Zukunftspavillon habe sich zu einem innerstädtischen Ort entwickelt, an dem Themen der Stadtplanung diskutiert würden, erklärte Gellert. Im August fand dort die Veranstaltung „Poesie des Wohnens“ statt. Dabei wurde das zeitgenössische Wohnbedürfnis vor dem Hintergrund wohnpolitischer und städtebaulicher Fragen reflektiert. Auch Planungsdezernent Josef diskutierte mit. Ein Team aus Architekten, Stadtplanern, Designern und Künstlern bespielte den Pavillon bis 2. September.

Früher Protest

Gegen die Aufstellung des Pavillons rührte sich Protest. Der Chef der Frankfurter Tourismus und Congress GmbH (TCF), Thomas Feda, sah das Apfelwein-Festival am Roßmarkt in Gefahr. Es wurde dann in diesem Jahr vom Roßmarkt an die Hauptwache verlegt – mit großem Erfolg. „Wir hatten dort mehr Besucher, weil die Fußgängerfrequenz höher ist, bilanzierte Feda. „Am Roßmarkt habe ich Stammgäste, an der Hauptwache kommen noch die Touristen als Besucher hinzu.“

Gegen eine Verlängerung des Pavillons bis Ende März hat er nichts einzuwenden, denn: „Bis dahin habe ich keine Veranstaltungen am Roßmarkt.“ Ob das Apfelweinfestival 2017 auf den Roßmarkt zurückkehre oder an der Hauptwache bleibe, stehe noch nicht fest. Das Grüne-Soße-Festival im Mai konnte trotz des Pavillons stattfinden, ebenso das bevorstehende Erntefest im September.

SPD noch unschlüssig

Die SPD-Fraktion im Römer hatte den Pavillon auf dem Roßmarkt heftig kritisiert. Jetzt, da ein Sozialdemokrat Planungsdezernent ist, sieht die Sache anders aus. Wie die SPD-Fraktionsvorsitzende Ursula Busch erklärte, sei die Diskussion um einen Verbleib des Pavillons noch nicht abgeschlossen. Es werde Thema bei der Fraktionssitzung sein. „Ästhetische Diskussionen sind immer schwierig“, erklärte Busch.

