Im Internet ist der Welpe ein Star: Zum Dahinschmelzen: Nachwuchs-Spürnase Hunter erobert die Herzen

Als Hundeführer Sebastian Grob die Käfigtür im Heck des Polizeiautos öffnet und Hunter auf die Wiese lässt, freut sich der Welpe sichtlich: Er flitzt los, schnüffelt, hüpft an den Beinen seines Herrchens hoch und wedelt mit dem Schwanz. Mit Leckerlis bringt der Polizeioberkommissar den Vierbeiner dazu, einen Augenblick still zu halten und Sitz zu machen. Im nächsten Moment ist der quirlige Belgische Schäferhund aber schon wieder in Aktion. „Hunter gibt nie Ruhe und will sich rund um die Uhr bewegen“, sagt Grob. „Ich glaube aber, dass er eines Tages ein richtig guter Polizeihund werden kann.“

Polizei braucht mehr hundefreundliche Kollegen und ... Im „Welpenprogramm" der Hessischen Polizeiakademie werden außer dem Frankfurter Schäferhund Hunter noch sieben weitere Vierbeiner aufgezogen.

10 000 Leuten gefällt’s

Hunter ist zwar erst viereinhalb Monate alt, mit seinem treuen Blick und den putzigen Ohren aber schon ein Social-Media-Star des Frankfurter Polizeipräsidiums. Nachdem die Behörde zuletzt ein Foto des Welpen gepostet hatte, klickten mehr als 10 000 Menschen auf „Gefällt mir“, gut 2300 weitere sogar auf „Love“. „Wo bleiben neue Fotos von Hunter und seinen Kumpels? Stellt doch bitte ein paar Bilderchen ein“, fragt eine Kommentatorin. Antwort der Polizei: „Die müssen wir wohldosiert veröffentlichen. Sonst kommen wir mit dem Beantworten unserer Nachrichten nicht mehr hinterher.“ Manche Beamte nennen Hunter schon augenzwinkernd „den beliebtesten Mitarbeiter der Frankfurter Polizei“.

Obwohl Hunter im „Welpenprogramm“ der hessischen Landespolizei ist, erscheint das Wort „Mitarbeiter“ derzeit noch zu hoch gegriffen: Für die zwölfwöchige Grundausbildung zum Schutzhund und die anschließende Zusatzausbildung zum Rauschgift- oder Sprengstoffspürhund ist der Welpe einfach noch zu jung. „Ein Jahr alt sollte ein Hund dafür schon sein“, sagt Oberkommissar Grob. Jetzt gehe es erst einmal darum, dem Tier Gehorsam und Standardbefehle wie „Sitz“ und „Platz“ beizubringen. „Ich versuche aber auch schon, Hunter umgebungssicher zu machen, indem ich mit ihm an verschiedene Orte gehe“, sagt Grob. „Gitter, glatte Böden, Treppen und dunkle Räume sollten einen Diensthund ja nicht abschrecken.“

Für das 29 Jahre alte Herrchen ist Hunter nicht der erste Polizeihund: Mit Gino, einem sechsjährigen Belgischen Schäferhund, führt der Polizist schon seit mehreren Jahren einen Rauschgiftspürhund.

Fangesänge auf Dippemess’

Im 4. Revier, zu dem auch das Bahnhofsviertel mit seiner Drogenszene gehört, haben Hund und Herrchen entsprechend viel zu tun. Wenn es ernst wird, bleibt Hunter derzeit noch im Einsatzfahrzeug. Bei Streifengängen darf er aber schon mit. Die durch die sozialen Medien befeuerte Popularität seines Hündchens dämmerte Grob erstmals auf der Dippemess’: „Da wurden sogar Fangesänge angestimmt“, berichtet er noch immer etwas erstaunt. Ein Mal im Monat muss der Hundeführer mit Hunter zu dem gemeinsamen Betreuer bei der Hessischen Polizeiakademie. Der Fachbereich 9 (Diensthundwesen) ist in Mühlheim. Der Betreuer schaue dort, ob sich der Junghund altersgemäß entwickelt und was man ihm schon beibringen kann. Hunter soll ein Rauschgiftspürhund werden, sagt Grob. Für den Namen Hunter – englisch für: Jäger – hat sich der Polizeioberkommissar übrigens entschieden, weil er am ersten Tag nach der Abholung versuchte, Tauben, Ziegen und eine Kuh zu jagen. Einem so süßen Gesellen wie ihm verzeiht das aber wahrscheinlich jeder gern.