Prognose des Wetterdienstes: Zum Frankfurt-Marathon droht „Krawallwetter”

Sportliche Leistung und Partystimmung entlang der Rennstrecke - so sollte eigentlich am kommenden Sonntag der Frankfurt Marathon die Zuschauer locken. Nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnten allerdings Fans und Läufer besondere Herausforderungen zu bestehen haben, denn an diesem Tag rechnen die Wetterexperten mit „Krawallwetter”.

„Wer an diesem Tag einen Ausflug in die Natur geplant hat, sollte diesen im wahrsten Sinne des Wortes besser abblasen oder ins Wasser fallen lassen”, warnte Meteorologe Simon Trippler am Donnerstag vor Regen, kühlen Temperaturen und Sturmböen. Bei Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad dürfte Bewegung nicht nur bei den Läufern angebracht sein. Wenn die Schauer in der Nacht zu Montag allmählich abklingen sollen, ist der Marathon allerdings schon längst vorbei.

(dpa)