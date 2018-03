Schüler machen Zeitung - und das bereits zum 10. Mal. Wenn die Frankfurter Neue Presse und ihre Regionalausgaben am 3. März 2018 erscheinen, dann werden sie deutlich die Handschrift ihrer Autoren tragen: Zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus Frankfurt und Umgebung haben monatelang für diese Ausgabe recherchiert und geschrieben. In ihren Artikeln setzen sie sich mit dem Thema "Werte" auseinander.

Am Freitag, 2. März, wird letzte Hand an die Junge Zeitung gelegt. An diesem Tag sind die Schüler in der Redaktion in der Verantwortung: Sie produzieren gemeinsam mit den Redakteuren der FNP die Zeitung.

Hier lesen Sie eine Art Live-Making-Of der Produktion: Von 10 Uhr morgens bis 18 Uhr abends berichten wir aus der Redaktion. Zeigen, wie Artikel redigiert, Seiten gestaltet und Grafiken gezeichnet werden. Und natürlich zeigen wir auch jede Menge Journalisten bei dem, was sie am Liebsten tun: Pizza essen.

Viel Spaß beim Lesen!