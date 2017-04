Merkur- und Goepfert-Brunnen: Zur Saisoneröffnung: Zwei Brunnen bleiben trocken in Frankfurt

Seit gestern sprudeln Frankfurts Brunnen wieder – einige zumindest. Bis Ostern sollen alle Brunnen in der Innenstadt in Betrieb gehen, in den Tagen danach auch jene in den Stadtteilen. Zwei aber bleiben trocken: der Merkur- und der Goepfert-Brunnen.

Der Goepfert-Brunnen ist gefühlt schon ewig kaputt. Bereits im Jahr 2011 berichtete diese Zeitung über die Gründe: Der Brunnen am Eschenheimer Tor ist seit einer Baumaßnahme trocken. Wie Filiz Aydin vom Kulturamt der Stadt berichtete, war ein Abwasserrohr beschädigt worden. Durch wen? „Wohl durch die Verkehrsgesellschaft.“ Kosten der Reparatur? „Sie stehen noch nicht fest, werden aber in diesem Jahr ermittelt.“ Wann wird der Brunnen auf der Verkehrsinsel vor dem Eschenheimer Turm wieder in Betrieb gehen? Das steht immer noch nicht fest, aber es kann durchaus noch Jahre dauern.

Teure Anlagen

Bis auf weiteres ohne Wasser bleibt auch der Merkur-Brunnen an der Messe. Grund hierfür sind Statikprobleme; eine Reparatur gleichfalls ist noch nicht abzusehen.

Am Gutenberg-Brunnen auf dem Roßmarkt sprudelte das Wasser erst demnächst . . .

Brunnenanlagen sind teuer. Doch das Budget des Kulturamtes, das für 110 der 150 öffentlichen Brunnen zuständig ist – die anderen sind dem Grünflächenamt zugeordnet – beträgt nur 321 000 Euro pro Jahr. Der Löwenanteil ist für Wartung und Reparaturen vorgesehen.

Dank an private Paten

Da ist die Stadt froh, wenn Bürger und Firmen Brunnenpatenschaften übernehmen. Oder aber, wie jetzt die „Freunde Frankfurts“, große Reparaturen finanzieren. So wird der Gerechtigkeitsbrunnen auf dem Römerberg nur bis Anfang Mai sprudeln und danach bis zum Herbst mit einem Bauzaun gesichert. So lange wird es dauern, das kunstvolle Schmiedegitter rund um den Brunnen zu renovieren – auf Kosten der „Freunde Frankfurts“.

Außer modrigen Regenpfützen gibt's hier kein Wasser: Der Goepfert-Brunnen ist seit Jahren kaputt, und er wird es wohl auch noch jahrelang bleiben.

Gestern sind nach der Winterpause die ersten Brunnen in Betrieb genommen worden, der erste war der Marshall-Brunnen in der Taunusanlage. Auf Knopfdruck sprudelte das Wasser zwischen den drei Grazien in die Höhe. Für Kulturdezernentin Dr. Ina Hartwig (SPD) ist dieser Brunnen einer der schönsten in Frankfurt am Main. „Ich liebe sprudelnde Brunnen. Wasser ist wichtig, und wir haben es mit den Brunnen mitten in der Stadt“, sagte sie.

Prachtstück: Der Lucae-Brunnen vor der Alten Oper erfreut seit gestern wieder die Flaneure.

Der Marshall-Brunnen gefällt Hartwig auch, weil sich hier die künstlerische Moderne mit Goethe und der Geschichte treffe. Denn der 1963 vom Städel-Professor Toni Stadler geschaffene Brunnen mit den drei Grazien – in der Bildsprache moderner Kunst – stellt eine Szene aus Goethes Faust II dar (erster Akt). Die drei Grazien verkörpern die Anmut des Gebens, des Nehmens und des Dankens. Gewidmet ist der Brunnen dem amerikanischen Außenminister George C. Marshall, dessen Marshall-Plan Europa und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf die Beine geholfen hat. 1959 war Marshall gestorben, der Brunnen ist seinem Andenken gewidmet. „Bei der Einweihung 1963 war Bundeskanzler Ludwig Erhard anwesend“, so Hartwig, „so eine große Rolle hat dieser Brunnen gespielt.“ Dabei fanden Frankfurter die drei Grazien damals anstößig und frauenverachtend. So ändern sich die Zeiten.

Weiterhin wurde gestern der Lucae-Brunnen vor der Alten Oper und weitere in der Innenstadt in Betrieb genommen.

Sommer-Betrieb

Von Ostern bis Ende Oktober laufen die Brunnen. Das Kulturamt ist für historisch oder künstlerisch bedeutsame Bauwerke zuständig; zwei davon stehen in Grünanlagen: besagter Marshall-Brunnen und der Merkur-Brunnen an der Messe. Andere in Grünflächen und im Stadtgebiet unterstehen dem Grünflächenamt; es ist auch für die Wasserspiele etwa in Spielparks zuständig.

Direkt trinken aus dem Quell Zwei und bald drei Trinkwasserbrunnen hat die Mainova AG in Frankfurt errichtet. Schon im September 2016 sprudelte Trinkwasser aus einem Brunnen in der Liebfrauenstraße, Ecke Zeil. clearing