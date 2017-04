[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat gegen die Frankfurter Rapperin "Schwesta Eva" Sängerin Anklage erhoben. Die Anklage wurde wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Abgabenordnung (Steuerhinterziehung), des Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, der ausbeuterischen Zuhälterei und der Körperverletzung erhoben.Die 32-jährige "Schwesta Ewa" ist eine vor allem in Internet-Medien bekannte sogenannte „Gangster-Rapperin“ und Musikproduzentin.Die Staatsanwaltschaft legt der Angeschuldigten zur Last, im Zeitraum November 2015 bis September 2016 mehrere junge Frauen im Alter von 17 bzw. 19 Jahren unter Ausnutzung eines zuvor von ihr bewusst herbeigeführten emotionalen und finanziellen Abhängigkeitsverhältnisses zur Prostitutionsausübung im gesamten Bundesgebiet gezwungen und durch psychischen Druck und wiederholte körperliche Misshandlungen gefügig gemacht zu haben.Außerdem wird ihr vorgeworfen, im Rahmen ihrer Einkommenssteuererklärungen für die Jahre 2013 und 2014 dem Finanzamt gegenüber falsche Angaben zu den erlangten Prostitutionseinkünften der von ihr beschäftigen Mädchen gemacht zu haben. Auch in den von ihr eingereichten Umsatzsteuererklärungen soll sie lediglich Umsätze aus ihrer Erwerbstätigkeit als Musikproduzentin angegeben, ihre Umsätze aus der Zuhältertätigkeit jedoch verschwiegen haben.Die Angeschuldigte wurde am 16. November 2016 im Zuge einer bundesweiten Durchsuchungsaktion festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.