Räumung nicht vor April: Zwangsvollstreckung auf der Rennbahn vorerst abgesagt

Zumindest vor April wird die Rennbahn nicht geräumt. Das geht aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts Frankfurt hervor. Demnach wird das Urteil zur Zwangsvollstreckung, die das Landgericht vor Weihnachten zunächst möglich gemacht hatte, kassiert. Konkret heißt das: Die Stadt darf vorerst nicht räumen – allerdings gilt das nur, wenn der Frankfurter Renn-Club 75 000 Euro als Sicherheitsleistung zahlt. „Das werde ich morgen oder übermorgen tun“, kündigt Graf Carl-Philipp zu Solms-Wildenfels, Sprecher des Renn-Clubs, an.

„Wir müssen nun auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts im April warten“, sagt Infrastruktur-Dezernent Jan Schneider (CDU), der betont, dass die Stadt den Räumungstitel gerne genutzt hätte. „Wir hätten es gemacht, sobald es möglich ist.“

Solms-Wildenfels fühlt sich durch den Beschluss in seiner Rechtsauffassung bestätigt: „Wir haben einen Beschluss über 15 Seiten, der zeigt, dass das Urteil des Landgerichts so nicht zu halten ist.“ Dies sei ein klarer Ansatz, dass auch der Renn-Club eine Daseinsberechtigung auf dem Gelände, auf dem der Deutsche Fußball-Bund seine DFB-Akademie errichten will, habe. Solms-Wildenfels sieht zudem keine Entscheidung im April, sondern eine anschließende Zeugenbefragung. „Das wird das Verfahren in die Länge ziehen.“ Es sei daher an der Zeit, endlich über eine „Koexistenz“ zu sprechen. „So entsteht Schaden für alle.“

(ses)