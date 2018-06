33. Berger Straßenfest: Zwei Tage Party auf der Berger Straße

Der Mix, den die untere Berger Straße an diesem Wochenende zu bieten hat, ist ein ganz besonderer: Musik auf drei Bühnen, Kulinarisches aus aller Welt, aber vor allem viele Aktionen von Bornheimer Vereinen und Gewerbetreibenden. Doch die Schwierigkeiten für die Organisatoren nehmen Jahr für Jahr zu.

Es ist das größte Vereinsfest Frankfurts und das zweitgrößte Straßenfest nach dem am Museumsufer: Über 100 Stände laden morgen und übermorgen beim 33. Berger Straßenfest zum Flanieren und Genießen ein. „Dadurch, dass wir ein Vereinsfest sind, haben wir einen ganz anderen Mix als andere“, sagt Kaweh Nemati. Er ist Vorsitzender der Interessengemeinschaft „Untere Berger Straße“, die die zweitägige Partymeile zwischen Höhenstraße und Bethmannpark organisiert hat. Nicht externe Essensstände, sondern die der lokalen Gewerbetreibenden und Vereine seien prägend.

Mehr externe Stände

Tatsächlich werden die Stände von Externen aber Jahr für Jahr mehr. „Sonst könnten wir die Veranstaltung nicht finanzieren“, sagt Nemati: 2016 wurden nach den Terroranschlägen von Paris und Berlin die Sicherheitsbestimmungen massiv verschärft – und seitdem jedes Jahr wieder. „Das verursacht jährlich Mehrkosten von mehreren 1000 Euro, die durch zusätzliche Stände reingeholt werden müssen.“

Die Kostenexplosion hat das Berger Straßenfest mit anderen Veranstaltungen dieser Art gemein. Ein anderes Problem bleibt Nemati und seinem Team hingegen erspart: Besuchermangel aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft, die in zwei Wochen beginnt. „Wir haben uns das Datum schon im November ausgesucht, weil so ein Fest macht man nicht während der WM.“

So ganz glücklich ist Nemati mit dem eigenen Termin dann aber auch nicht. „Dadurch, dass gestern Feiertag war, werden wir vermutlich viele Frankfurter verlieren, die lieber weggefahren sind.“ Den Termin auf ein früheres Wochenende ohne Feiertag zu legen, sei aber nicht möglich gewesen, da durch die Dauerbaustelle auf der Berger die Fluchtwege zu eng gewesen wären. Andererseits kämen auch viele Besucher aus dem Raum Aschaffenburg/Würzburg und Hanau/Darmstadt. „Die sind nach dem Feiertag ausgeruht und nutzen das Wochenende für einen Ausflug.“

Die Besucher erwartet Live-Musik verschiedener Stilrichtungen auf drei Bühnen, unter anderem von der Hanauer Jazz Bigband, Niosic, Hanne Kah und Helium 6. „Die Musiker werden in einem langwierigen Prozess so ausgesucht, dass für jeden etwas dabei ist“, sagt Nemati.

Kinder werden betreut

Hinter dem Merianbad gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Kinderbetreuung, die die Nachbarschaftshilfe Bornheim organisiert. Am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr können Eltern ihre Kinder dort abgeben, wie jedes Jahr stehen dort ein Karussell und ein Kinderriesenrad.

Die Berger Straße und die angrenzenden Seitenstraßen sind ab dem heutigen Freitag, 12 Uhr, bis Montag, 4. Juni, um die Mittagszeit für Autos gesperrt. Die Schilder, wo genau nicht gefahren und geparkt werden darf, seien aber bereits vergangene Woche aufgestellt worden, damit sich jeder darauf einstellen könne, sagt Nemati. Er weist darauf hin, dass es verboten ist, auf dem Grünstreifen am Alleenring zu parken. In den vergangenen Jahren wurden die dort parkenden Autos regelmäßig abgeschleppt. Besucher sollten lieber die U 4 nutzen. Sie fährt an diesem Wochenende die ganze Nacht durchgängig, teilweise alle sieben bis acht Minuten.