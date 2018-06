Obduktion: Zweijähriger vermutlich in Zoo-Graben ertrunken

Der zweijährige Junge, der bei dem tödlichen Unfall im Frankfurter Zoo ums Leben kam, ist höchstwahrscheinlich ertrunken. Das sei das Ergebnis der in der vergangenen Woche angeordneten Obduktion, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft am Montag. Die Ermittlungen, wie es zu dem Vorfall kommen konnte, dauerten noch an.

Ertrunken Nach Unglück im Zoo: Polizei geht von Unfall aus Nach dem tragischen Tod eines kleinen Jungen im Frankfurter Zoo gehen Polizei und Staatsanwaltschaft nun auf Spurensuche. Wie der Zweijährige in den Wassergraben des Kamelgeheges gelangt und dort ertrunken ist, ist nach wie vor unklar. Zoodirektor Miguel Casares betont derweil, dass Sicherheit im Zoo die höchste Priorität habe. clearing

Der kleine Junge hatte am 15. Juni mit seiner Familie den Zoo besucht, war dabei in einen Wassergraben am Kamelgehege gestürzt. Der 1,20 Meter tiefe Wassergraben ist vom Gehweg nur durch einen schmalen Grünstreifen und ein einfaches Drahtseil abgegrenzt. Der Zweijährige starb in einem Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Polizei geht nicht davon aus, dass das Kind durch Fremdverschulden ums Leben gekommen ist.

(dpa)