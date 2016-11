Karten-Vorverkauf beginnt am 5. November: „Grüne Soße Festival“: Die frühe Frühlingsbotin

Auf den Frankfurter Kräuterbeeten ist es eine traurige Zeit: Kaum noch ein Blättchen sprießt, für eine gute Grüne Soße reicht’s nicht mehr. Aber es gibt Hoffnung: Am 5. November beginnt der Kartenverkauf für das „Grüne Soße Festival 2017“.

Das achttägige Rennen um die beste Rezeptur der Stadt beginnt zwar erst am 13. Mai, aber seine Fans sichern sich ihre Tickets gern früh: „Wir haben in der ersten Nacht schon bis zu 2000 Karten verkauft“, sagt Maja Wolff. Sie ist mit ihrem Team die Erfinderin, Veranstalterin und Gastgeberin des Festivals und kann es selbst kaum glauben: Das Nächste ist bereits das Zehnte. Längst ist es Tradition: Jeweils sieben Gastronomen schicken an sieben Abenden ihre Soßen-Kreationen ins Rennen. Das Publikum kostet und bewertet, am achten Abend wird der Soßenkönig gekürt. Noch schöner wird jeder Abend dank der Auftritte von Frankfurter Showgrößen wie Johannes Scherer, Bodo Bach und natürlich Anton Le Goff – dem Alter Ego von Maja Wolff.

Sie kann sich an die zarten Anfänge des Kräuterkampfs gut erinnern: 2008 ließ sie in der Hausener Brotfabrik zum ersten Mal Frankfurter Gastronomen gegeneinander hacken, schnippeln, rühren, was Kräuter, Schmand und Co. hergeben. Zwei Abende und 14 Teilnehmer waren es damals, im Jahr darauf machten schon 36 Köche mit, im nächsten Jahr 42. Und dann wurde es richtig groß: Wolff und ihr Team eroberten mit ihrem Festivalzelt den Roßmarkt und seitdem dauert es sieben plus einen Abend, bis feststeht, wo in der Stadt es aktuell die beste Grüne Soße gibt. Mit den Jahren sind ein Markt und ein Nachwuchsfestival dazugekommen, seit vergangenem Jahr bemühen sich die Macher noch stärker darum, die Frankfurter Spezialität weltweit bekannt zu machen und küren Grüne-Soße-Botschafter.

Rechnet man alles zusammen, wurden für den großen Kampf bereits knapp 500 verschiedene Kräutersoßen angerührt, gar nicht zu berechnen, wie viele Tonnen Eier und Kartoffeln dazu verzehrt wurden.

Wer dabei sein möchte, kann sich ab 5. November im Internet unter www.gruene-sosse-festival.de die Karten (ab 46 Euro) für die nächste Runde sichern. Gruppen können bereits jetzt ihre Ticket-Anfragen losschicken..

(ing)