Benefiz-Fest für bedürftige Kinder: „Helfen tut nicht weh“

Buben starren staunend auf kämpfende Ritter, Mädchen lassen sich Schmetterlinge aufs Gesicht malen, während sich die Riesenhüpfburg in einen Regenwasserpool auf dem Fußballplatz von Germania 1894 verwandelt. „Der Regen hilft nicht, aber die gute Laune lassen wir uns nicht vermiesen“, sagt Jens Meißner (42) alias Kutten-Paule, während er sich ein rotes Herz ins Gesicht tupfen lässt.

Stepis herzliche Attacke

Er ist muskulös, trägt Glatze, eine Kutte (Weste) voller Eintracht-Aufnäher und Tattoos auf beiden Armen. „SKFF“ steht quer über den linken Oberarm geschrieben. Seine Augen blitzen. „Wir helfen gern und viel. Darum nennen wir uns ,Soziale Kuttenfreunde Frankfurt’“, abgekürzt eben SKFF. Sie seien „Hardcore“-Fans, aber keine, die sich prügeln. „Wir gehen zu jedem Spiel und feuern unsere Mannschaft an“, erklärt Kutten-Paule lächelnd, während Ex-Eintracht Trainer Dragoslav „Stepi“ Stepanovic (69) auf den Platz kommt und ihn schulterklopfend umarmt. Dann beginnt er, Autogramme zu schreiben – trotz des Sauwetters. „Wer helfen will, kommt auch bei Regen. Wer Kindern helfen will, erst recht“, so Stepanovic, der selbst ehrenamtlich intellektuell beeinträchtigte Kinder in Hessen trainiert. „In Serbien werden solche Menschen im Keller angekettet. Das ist furchtbar“, erzählt der Serbe und freut sich umso mehr über den Einsatz vom SKFF. „Respekt, dass ihr so ein Fest auf die Beine stellt und alles an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Frankfurt (AKHD), an Kinderwünsche und Wünschebus spendet. Kinder müssen noch viel mehr gefördert werden.“

Bernd Nobis, Erster Vorsitzender der VfL Germania 1894, findet das auch: „Ist doch klar, dass wir bei so einem Event mitmachen. Wir sind Frankfurts ältester Fußball-Club und fördern Kinder. Da ist es doch selbstverständlich, dass wir die SKFF unterstützen.“

Unter ein offenes Zelt hat sich Jorge Labraña (43) zurückgezogen und sprayt Frankfurter Graffiti auf Leinwände. Besucher schauen dem Künstler und Rapper zu, der unter den Namen Fuego Fatal bekannt ist. „Die werden versteigert“, sagt er lachend und gibt Tipps an Kids. „In der Naxoshalle in Bornheim könnt Ihr jeden Mittwoch kostenlos sprayen üben.“ Die ganz Kleinen sitzen zusammengekuschelt und lauschen der Ärztin Christine Bakker, die aus ihrem Kinderbuch „Leopoldino“ vorliest. Die Geschichte spielt in Frankfurt, und einmal lässt die Autorin goldene Sterne auf die Stadt regnen. Die Kinder sind glücklich, ihre Augen strahlen. Die Größeren toben, Eltern spenden und ersteigern Graffiti und eine handgemachte Eintracht-Lampe. Alle haben Spaß.

Während der Regen prasselt, machen die Musiker Soundcheck. Caser Nova (Rap), Songwriter und Gitarrist Ramin Hattab und Band, Hollis MX (Rap n Rock) und DSDS-Teilnehmer Jermaine Allford grooven sich auf der großen Bühne nacheinander ein, die Zuschauer tanzen unter einem Zeltdach.

1745 Euro eingenommen

1745 Euro kommen zusammen, das Geld wird von Kutten-Paule feierlich an den AKHD und Kinderwünsche (je 705 Euro) sowie den Wünschebus (335 Euro) verteilt. Kutten-Paule ist gerührt. So unauffällig wie möglich wischt sich der ehemalige Obdachlose und jetzige Lkw-Fahrer eine Träne aus den Augen und sagt: „Helfen tut nicht weh.“