Sportlerin aus Saudi Arabien der Star des Abends: 334 000 Euro für die Gerechtigkeit

Rekord beim jüngsten Human Rights Watch-Dinner mit dem Titel „Stimmen für Gerechtigkeit“: Im Palmengarten Gesellschaftshaus haben rund 300 Freunde und Förderer dieser Organisation, die sich weltweit für die Menschenrechte einsetzt, 334 000 Euro gespendet.

„Das ist in Deutschland die höchste Spendensumme bisher“, sagt Jan Weidner , Chef des Frankfurter Komitees. Das vierte Dinner des jüngsten Human Rights Watch (HRW) Komitees, eben jenes aus der Mainmetropole, drehte sich um Sport und Menschenrechte, die Arbeit mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) sowie Sport und Frauenrechte in Saudi Arabien.

Minky Worden , Leiterin der weltweiten Initiativen bei HRW, setzt sich seit den Olympischen Spielen von Peking dafür ein, dass das IOC die Menschenrechte bei den Olympischen Spielen besser schützt. „Vor wenigen Tagen hat sich dann das IOC tatsächlich dazu bereit erklärt“, so Worden. „Alle Gastgeber der Spiele müssen ab 2024 garantieren, dass sie die Menschenrechte achten.“ Sonst könne ihnen auch der Entzug der Spiele drohen.

An Wordens Erfolg beteiligt ist die Frankfurterin Juristin Sylvia Schenk . „Wir arbeiten seit 2014 zusammen, was die Themen Großveranstaltungen und Menschenrechte angeht“, so Schenk. „Und die Erfolge beruhen zum Teil auch auf meinen Ideen“, sagt Schenk, die auch die Aussagen von Werner Klatten relativiert. Der Chef der Deutschen Sporthilfe hatte zuvor kein gutes Wort über die Vergabe sportlicher Großveranstaltungen übrig gehabt und deutlichen Unmut geäußert. Sportler seien „notwendige Mitwirkende“ und er sprach vom „krachenden Scheitern der olympischen Idee“, vom „Rückzug der demokratisch verfassten Veranstaltungsländer“, der dazu führe, „dass Städte wie Almaty in Kasachstan und Peking, das letztere bezeichnenderweise für die Winterspiele 2022, übrigbleiben“.

Dazu sagte Schenk: „Da gibt es aber auch noch die Spiele in Los Angeles und die in Paris.“ Beide Städte stehen für 2024, respektive 2028 zur Auswahl.

Publikumsmagnet des Abends war aber eine andere Frau: Raha Moharrak . Diese Frau in den 30ern ist eine besonderer Mensch. Denn sie ist Bergsteigerin und die erste Frau aus Saudi Arabien, die den Mount Everest bestiegen hat. Und noch was zeichnet sie aus: „Mein Lieblingsverein ist Eintracht Frankfurt.“ Sehr zur Freude Axel Hellmanns, Finanzvorstand der Adlerträger. Beide kennen sich schon länger. „Sie hat uns auch in den Trainingslagern in Abu Dhabi besucht“, sagt Hellmann und „sie war schon ein paar Mal im Stadion.“ Was der Extremsportlerin fehlt, ist ein Dress ihrer Lieblingsmannschaft. Dies muss Hellmann dringend ändern und versprach, ihr ein Trikot zu schenken.

Moharrak treibt einen ausgefallenen, Kräfte zehrenden, reise- und trainingsintensiven Sport in einem Land, in dem Frauen ohne die Erlaubnis ihrer Männer nicht Auto fahren dürfen und wo Sport bei Frauen verpönt ist. Für ihre Vorreiterrolle und die Verwirklichung ihres Lebenstraums ehrte sie das Frankfurter HRW-Komitee.

Ihre größte Herausforderung sei nicht die gegen die Elemente gewesen, sagt Moharrak, sondern die, ihre Familie von ihrer Mission zu überzeugen. Sie erzählt vom leisen, aber eindeutigen „Nein“ ihres Vaters zu ihrem Wunsch, Berge zu besteigen. Sagt aber auch, dass sie mit ihm nun wieder im Reinen ist. „Es hat lange gedauert.“

Im Juni will die zierliche Person ihren nächsten Berg erklimmen. Einen in Alaska, vor dem sie vor einiger Zeit aufgab. „Ich wäre beim Versuch beinah gestorben“, berichtet sie. Eine mehrmonatige Auszeit war nötig, damit sie sich erholen konnte. Ihr sei es lange unmöglich gewesen, die Bergsteigerkluft anzulegen. Nun will sie es mit einem achtköpfigen Team erneut versuchen.

Zwar stand der Abend im Zeichen des Sports, er war aber auch den HRW-„Researchern“ gewidmet, die in kurzen, sehr prägnanten Berichten, ein nachhaltiges und berührendes Bild ihrer Arbeit und ihrer Erfolge zeichneten. Sie gaben Einblicke in ihre Vorgehensweisen sowie in die Strategien.

