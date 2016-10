Alte Oper: Adlerträger kommen zu spät zum Sportpresseball

In wenigen Tagen steigt in der Alten Oper das wohl größte noch verbleibende gesellschaftliche Ereignis des Jahres: der Sportpresseball.

Nur noch wenige Tage, dann steigt in der Alten Oper das wohl größte noch verbleibende gesellschaftliche Ereignis des Jahres: der Sportpresseball. Unter dem Motto „Rendez-Vous mit Olympia“ soll diese Veranstaltung mit höchster Promidichte, mehr als 2 000 Gäste anlocken.

Während sich die Damen bereits seit Tagen, wenn nicht sogar seit Wochen, den Kopf darüber zerbrechen, welches Abendkleid sie nun mit welchem Accessoire paaren und welche Schuhe dazu passen, ist das für die Männer nicht so schwer. Rein in den Smoking und ab auf den Ball.

Aber nicht dieses Mal. Zumindest nicht für die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt. Denn der Siebte der Fußballbundesliga trifft just am Samstag im Abendspiel auf den Vierten. Die Adlerträger empfangen die Kölner und dabei werden sicher nicht nur die Akteure auf dem Rasen der Commerzbank-Arena mächtig ins Schwitzen, sondern auch Präsident Peter Fischer , Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Steubing , Vorstandsmitglied Fredi Bobic , Sportdirektor Bruno Hübner sowie Trainer Niko Kovac . Weil sie aber frisch und schön beim Ball ankommen wollen, gibt es ein Novum. Damit die Eintracht-Anhänger unter den Ball-Gästen in den Genuss beider Highlights kommen, haben die Ball-Organisatoren mit Vorstandsmitglied Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt und Commerzbank-Arena-Chef Patrik Meyer folgenden Extra-Service vereinbart: Jeder Stadion-Besucher, der eine Eintrittskarte für den Deutschen Sportpresseball hat, kann sich nach dem Spiel in der Commerzbank-Arena umziehen und wird mit einem kostenlosen Shuttle direkt zur Alten Oper gebracht.

