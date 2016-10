Papageno-Theater: Applaus und Komplimente zum 20. Papageno-Geburtstag

Redakteurin Stadtredaktion Frankfurt

...hat der FNP ihre Liebe zu Frankfurt zu verdanken. 1976 am Stadtrand von Berlin geboren, wollte sie nur für ein paar Semester an den Main kommen, um hier Politikwissenschaft, Philosophie und Ostslawistik, das heißt Russisch, zu studieren. Als freie Mitarbeiterin in der Stadtredaktion der FNP erkundete sie dann aber so viele sympathische Winkel der Stadt, dass die Verlockungen Berlins schließlich dagegen verblassten. Auf das Studium folgte die Volontärsausbildung in zahlreichen Redaktion der FNP und ihrer Schwesterausgaben im Umland, im Mai 2006 kehrte Inga Janovic als Redakteurin in die Stadtredaktion zurück. Hier unterstützt sie in erster Linie die für die Stadtteil-Berichterstattung zuständigen Kollegen.