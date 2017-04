Auf der Suche nach dem perfekten Foto

Anhand von sechs Fotos, die unter dem Titel „Eat Your Words“ derzeit im Parkhaus W 16 in Sachsenhausen zu sehen sind, will die Frankfurter Fotografin Vanja Vukovic das perfekte Bild entwickeln. Dazu arbeitet sie mit dem Tübinger Max-Planck-Institut zusammen. Die Forscher analysierten, wohin die Blicke der Betrachter auf die Bilder fallen. Sechs Frauen und Männer zwischen 20 und 30 Jahren schauten sich die Fotos an. Nun liegen Vanja Vukovic die Ergebnisse vor und sie macht sich an die Arbeit.

„Es geht nicht darum, was ich erzählen will, sondern was der Betrachter sieht“, sagt sie. „Sonst ist es so, dass der Künstler sein Innerstes zeigt und das, was ihn bewegt.“ Wichtig ist ihr zu zeigen, „dass Perfektion nicht schön sein muss und Schönheit nicht perfekt sein muss.“ Zu sehen sind die sechs Fotos übrigens noch bis Samstag, 6. Mai. Zur Finissage legen Heinz Felber und Djane Elena auf.

(es)