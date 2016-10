Aus für die Show „Das Leben ist schön“

Das Leben ist für Regina Lohr im Moment alles andere als schön. Denn die Produzentin der Dinnershow „Das Leben ist schön“ muss die Veranstaltung absagen. Die Eventreihe sollte am 26. November Premiere feiern und bis 12. Dezember in der Fredenhagenhalle Offenbach gastieren. Doch der Kartenvorverkauf lief mies. Wegen der schwachen Vorverkaufszahlen zogen die Verantwortlichen die Reißleine und haben entschieden, alle Vorstellungen zu streichen. Bereits erworbene Tickets werden vom Veranstalter zurückerstattet. Ticketkäufer wenden sich dafür bitte an 06152 187 58 68.

Veranstalterin Lohr ist enttäuscht: „Ich hatte mit meinen wichtigsten Partnern vor zwei Jahren eine Vision“. Doch daraus wurde nichts. Ihr Vorhaben war es, „ein Projekt zu gestalten, in das alle Beteiligten ihr Können, ihr spezifisches Wissen und ihre Passion einbringen können. Ein Projekt, das verbindet und durch eine perfekte Komposition aller Beteiligten etwas einzigartig Gemeinsames entsteht, das in der Welt der Unterhaltung und Abendveranstaltung eine neue Dimension erreicht.“ Das klingt vielversprechend, aber das Publikum folgte nicht. Statt Lampenfieber gab es schlaflose Nächte. „Die vergangenen Wochen waren die traurigsten meines Lebens“, fasst Lohr zusammen. Sie wurde die Karten nicht los. Das zwang sie „immer wieder in den Konflikt, eine Vision weiter zu verfolgen und gegebenenfalls alles zu verlieren oder meiner Verantwortung für meine Mitarbeiter, die Partner und für die Kartenkäufer gerecht zu werden – also die Show zu kippen.“

(es)